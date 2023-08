Zuleyka Rivera habla sobre "Secretos de las Indomables"

"Creo que lo que más me motivó fueron mis compañeras. Nunca había tenido la oportunidad de poder compartir con ellas en el mismo lugar por varios días, convivir, dormir, levantarme y desayunar, hacer actividades con estas grandes mujeres que las he visto en las redes sociales, pero que no tenía el honor de conocerlas personalmente", comentó Rivera a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La también animadora y actriz señaló que unirse al reality le dio la oportunidad de poder establecer con sus compañeras una conexión personal, pues a algunas las conocía solo por trabajo. "Sí había tenido la oportunidad de compartir con Pati Manterola en otras actividades del entretenimiento, pero no fuera de este ámbito; y Alicia Machado es una hermana Miss Universo. Por eso me fascinó y dije: '¿por qué no?'".

Asimismo, destacó que el programa era una oportunidad para presentarse tal y cual es. "Es una serie original de Canela y es el proyecto donde me dan la oportunidad de presentarme tal y como soy. O sea cómo reaccionaría, cuál es mi verdadera opinión sobre situaciones, experiencias, temas que podamos abordar en una conversación. Es más personal".

La boricua manifestó que consideró todo un reto la expectativa de cómo sería la dinámica.

"Lo más difícil para mí creo que fue que soy una mujer que siempre mantiene la paz, la armonía, la justicia; eso para mí es una pieza clave. Eran experiencias nuevas que iba a vivir con mujeres que, aunque las conocía en los medios, no las conocía de tú a tú. Creo que el mantener el respeto era una de las cosas que más me intimidaba del proyecto, y que pasáramos un rato ameno porque somos mujeres muy intensas; no nos dejamos amedrentar, tenemos nuestra voz y sabemos cómo utilizarla y nunca quedarnos calladas".

Por último, Zuleyka Rivera recordó a sus seguidores la importancia de ver lo positivo en cada oportunidad que la vida te presenta, y no dejarse derrumbar por las adversidades.

"Independientemente de la circunstancia que se dé, la vida no siempre es color de rosa... tiene sus altos y bajos, pros y contras, sus obstáculos. Pero es importante tratar de aprender algo y no mantenerse en el papel de la víctima, del dolido porque esas son excusas. Hay que tratar de tomar las experiencias positivas para tener una vida plena y feliz contigo y los que te rodean".