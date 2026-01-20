De Colombia a una de las franquicias más legendarias del béisbol: Harry Canedo firma con los Boston Red Sox

BOSTON.- El béisbol colombiano celebra un nuevo hito internacional con la firma del joven lanzador Harry José Canedo , de 16 años, quien se incorpora a la organización de los Boston Red Sox , una de las franquicias más emblemáticas de las Grandes Ligas.

Canedo figura entre los nuevos prospectos del equipo y en el selecto grupo de los 10 beisbolistas colombianos firmados por la histórica organización.

Harry descubrió su pasión por el béisbol a los nueve años durante un viaje familiar a Nueva York. Lo que comenzó como la admiración por el espectáculo, las luces y la energía de los estadios, se transformó en un sueño claro: dedicar su vida a este deporte. Tras intentar el fútbol sin éxito, encontró en el béisbol el lugar donde su talento y disciplina podían crecer.

Su formación inició en la academia Pelinor, donde el entrenador Orlando Amarís se convirtió en una figura clave en su desarrollo. A pesar de que muchos dudaban de su potencial en sus inicios, Amarís apostó por él, inculcándole no solo técnica, sino una mentalidad fuerte basada en el sacrificio, la disciplina y el trabajo constante.

"Ahí aprendí lo que significa esforzarse de verdad por un sueño", recuerda Canedo.

Gracias a ese proceso, Harry comenzó a destacarse en selecciones regionales y nacionales, representando a la Selección Atlántico y posteriormente a la Selección Colombia. Durante sus primeros años jugó como outfielder e infielder, hasta que a los 14 años un cambio marcaría su carrera: fue invitado a probar como pitcher, una decisión que transformó su camino deportivo.

El resultado no tardó en llegar. En la categoría sub-15, Canedo se consagró como Pitcher MVP, liderando en juegos ganados y efectividad, y contribuyendo al título nacional del torneo. Más adelante, también formó parte del equipo juvenil campeón, consolidando su proyección como uno de los brazos más prometedores del país.

Su talento no pasó desapercibido. Harry fue seguido por organizaciones como Yankees, Pirates, Marlins y Mets, pero finalmente decidió firmar con los Boston Red Sox, una elección basada tanto en el proyecto deportivo como en la confianza personal.

“Boston siempre ha tenido una buena relación con jugadores colombianos y un enfoque muy fuerte en el trabajo físico y la disciplina, algo con lo que me identifico mucho”, explica.

La firma se concretó tras una visita del scout a su hogar en abril, sellando así un paso histórico en su carrera. “Este es un día soñado para mí. Es el primer gran paso de una carrera que espero sea larga, siempre con trabajo, disciplina y con la bendición de Dios”, afirma el joven pitcher.

Harry José Canedo no solo cumple un sueño personal, sino que se suma a la nueva generación de talentos que continúan posicionando al béisbol colombiano en el escenario internacional.