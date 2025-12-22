lunes 22  de  diciembre 2025
NBA y FIBA buscan la manera de hacer una liga en Europa

La NBA y la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) anunciaron el lunes que comenzarán a buscar equipos y propietarios como parte de su proyecto de crear una liga masculina europea

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.

Las dos instituciones declararon en un comunicado que "en enero avanzarán en su exploración conjunta" para crear una nueva liga profesional en Europa, "atrayendo a potenciales equipos y grupos de propiedad en el proceso de adhesión"

"Nuestras conversaciones con varias partes interesadas en Europa han reforzado nuestra creencia de que existe una oportunidad enorme sobre la creación de una nueva liga en el continente", declaró el comisionado de la NBA Adam Silver.

"Junto a la FIBA, avanzaremos la atracción de potenciales clubes y grupos de propietarios que comparten nuestra visión del potencial del deporte en Europa", añadió.

El comunicado ofreció detalles sobre el formato que adaptaría la liga.

Además de equipos fijos, la liga "ofrecería a cada equipo en Europa que participe en una liga doméstica afiliada a la FIBA un acceso basado en méritos para clasificar cada año, ya sea a través de la FIBA Basketball Champions League (BCL) o mediante un torneo de clasificación al final de la temporada".

El calendario se ajustaría al de las actuales ligas domésticas y al de las selecciones nacionales para permitir que los jugadores representen a sus clubes y países.

Además, la NBA y la FIBA declararon que, como parte de la nueva liga, dedicarían "apoyo financiero y medios para el desarrollo continuo del ecosistema de básquetbol europeo".

Esa financiación incluiría las ligas domésticas, clubes academia y programas para desarrollar jugadores, entrenadores y árbitros.

FUENTE: AFP

