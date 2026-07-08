A días de su dolorosa eliminación del Mundial, México oficializa a su nuevo entrenador

El asistente técnico de la selección de México, Rafael Márquez (izq), y el entrenador Javier Aguirre hablan antes del inicio de un partido, el 10 de septiembre de 2024.

MÉXICO.- México oficializó este miércoles el nombramiento del exdefensor Rafael Márquez como el nuevo director técnico de la selección de fútbol, un relevo que estaba previsto tras la eliminación del país en el Mundial.

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La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dijo en un comunicado que el histórico defensor con la selección mexicana y del FC Barcelona dará "continuidad al proyecto" que inició Aguirre en 2024 y que terminó con la derrota ante Inglaterra en los octavos de final de Norteamérica 2026.

Su designación busca también "fortalecer el desarrollo deportivo" de la selección y afrontar los próximos compromisos internacionales del equipo, indicó la FMF.

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El primer compromiso oficial de Márquez será la Liga de Naciones de la Concacaf, a finales de 2026.

Márquez fue entrenador por cuatro años en las divisiones inferiores del fútbol español con el Real Alcalá y el Barcelona Atlètic. Es considerado un alumno sobresaliente de la escuela del FC Barcelona, caracterizada por la posesión del balón.

Como jugador brilló, además, con el AS Mónaco de Francia, el Hellas Verona de Italia y New York Red Bulls de Estados Unidos. También en el Atlas de Guadalajara y el Club León.

Confirman nuevo hogar de Putellas

La mediocampista ofensiva española Alexia Putellas, una de las jugadoras más emblemáticas del fútbol femenino, fue anunciada oficialmente este miércoles como nueva integrante de las London City Lionesses de Inglaterra.

La doble ganadora del Balón de Oro (2021 y 2022), de 32 años, anunció a finales de mayo su salida del FC Barcelona, club en el que jugaba desde 2012 y con el que conquistó, entre otros trofeos, cuatro Ligas de Campeones europeas y diez Ligas F españolas.

Después de ello, Putellas estuvo dudando entre la propuesta del Boston Legacy FC estadounidense y la del London City Lionesses, pero según dijo a la AFP a finales de junio una fuente cercana al asunto, decidió "seguir en Europa" y poner rumbo a Inglaterra.

La campeona mundial en 2023 con España y subcampeona de Europa con la Roja en 2025 se une así a una formación en crecimiento, que se estrenó en la élite inglesa la pasada campaña con un sexto lugar en un campeonato de doce equipos, por lo que no disputará la Champions en la nueva temporada.

Putellas coincidirá allí con la arquera inglesa Mary Earps, las francesas Delphine Cascarino y Grace Geyoro y otras internacionales como la sueca Kosovare Asllani, la japonesa Saki Kumagai o la neerlandesa Daniëlle van de Donk.

FUENTE: AFP