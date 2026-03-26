A sus 41 años, Hamilton asegura estar en mejor forma que sus rivales

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, llega al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita 2025 en el Circuito Corniche de Yeddah, el 20 de abril de 2025.

SUZUKA.- El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 , Lewis Hamilton , aseguró el jueves que a sus 41 años está más en forma que todos sus rivales mucho más jóvenes, luego de una temporada 2025 catastrófica para el británico.

"Sé que ninguno de los pilotos contra los que corro se entrena ni se entrega como yo lo hago, sobre todo a mi edad", declaró ante la prensa en el circuito de Suzuka, sede este fin de semana del Gran Premio de F1 de Japón .

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En este inicio de temporada, tras dos Grandes Premios en Australia (Melbourne) y Shanghái (China), los Ferrari de Hamilton y del monegasco Charles Leclerc están en segunda línea, por detrás de los Mercedes del británico George Russell y de su joven compañero italiano Kimi Antonelli.

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Hamilton, con un palmarés brillante en Mercedes previo a su llegada en 2025 a la 'Scuderia', terminó en tercera posición en China, su primer podio con Ferrari.

Hamilton aseguró que espera "seguir mostrando" de qué es capaz y que se entrena "cada vez más duro", declarando haber "corrido a pie cerca de 100 km en Tokio" desde su llegada para el GP de Japón.

"Me encanta eso, ese impulso que me empuja (...) la implicación está ahí, más que nunca", insistió sonriente el británico.

"Entrego absolutamente todo lo que tengo a ese desafío" de luchar por el campeonato 2026, concluyó.

Campeona olímpica se retira

La jugadora de bádminton española Carolina Marín, campeona olímpica en Río 2016, anunció este jueves su retirada deportiva a los 32 años, dos años después de sufrir en los Juegos de París la tercera lesión grave de rodilla de su carrera.

"Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y por tanto no participaré en el (Campeonato) Europeo de Huelva", declaró en un video la onubense, una semana y medio antes del campeonato continental en su ciudad natal.

"Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello (...) Querría que mi final como jugadora hubiese sido de otra forma, pero en la vida no siempre pasa como lo queremos y tenemos que asumirlo", continuó Marín, la única jugadora no asiática en haberse colgado el oro desde que el bádminton entró como deporte olímpico en Barcelona 1992.

FUENTE: AFP