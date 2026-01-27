Aaron Judge será el atleta de portada de MLB The Show 26

Aaron Judge #99 de los Yanquis de Nueva York corre hacia el dugout después de la segunda entrada contra los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium el 8 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Aaron Judge , tres veces MVP de la Liga Americana y capitán de los New York Yankees, ha sido elegido como el atleta de portada de MLB The Show 26 , consolidando aún más su estatus como una de las máximas figuras del béisbol moderno .

Esta será la segunda vez que Judge aparece en la portada del videojuego, tras haberlo hecho por primera vez en la edición de 2018. Con este logro, se une al legendario receptor del Salón de la Fama Joe Mauer como los únicos jugadores en la historia de la franquicia que han sido portada en dos ocasiones.

Desde su debut en Grandes Ligas en 2016, Aaron Judge ha construido una carrera histórica. Registra una línea ofensiva de .294/.413/.615, con 368 jonrones, un premio de Novato del Año, tres premios MVP de la Liga Americana, un título de bateo, siete selecciones al Juego de Estrellas y un campeonato del Home Run Derby en 2017. Su impacto dentro y fuera del campo lo ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la MLB a nivel mundial.

La elección de Judge como portada de MLB The Show 26 no solo reconoce su dominio deportivo, sino también su valor como ícono global del béisbol, líder de franquicia y referente de la nueva era del deporte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2016197033661485200&partner=&hide_thread=false BREAKING: Captain America has arrived



Aaron Judge is your cover athlete for @MLBTheShow 26! pic.twitter.com/e71cprIQsA — MLB (@MLB) January 27, 2026

Portadas de MLB The Show en los últimos 10 años

2026 – Aaron Judge

2025 – Paul Skenes, Elly De La Cruz y Gunnar Henderson

2024 – Vladimir Guerrero Jr.

2023 – Jazz Chisholm Jr.

2022 – Shohei Ohtani

2021 – Fernando Tatis Jr.

2020 – Javier Báez

2019 – Bryce Harper

2018 – Aaron Judge

2017 – Ken Griffey Jr.

Un ícono de la era moderna

La portada de MLB The Show 26 refuerza el legado de Aaron Judge como uno de los jugadores más influyentes de su generación. Su combinación de poder, disciplina en el plato, liderazgo y consistencia lo han convertido en un símbolo del béisbol contemporáneo y en una figura perfecta para representar la nueva edición del videojuego más importante del deporte.

Con este reconocimiento, Judge no solo entra en la historia de la franquicia, sino que reafirma su lugar entre las grandes leyendas vivas de las Grandes Ligas.