Aaron Judge sufre una fractura por estrés y los Yankees reciben un duro golpe en plena lucha por el Este

Aaron Judge #99 de los Yankees de Nueva York abandona el campo después de que los Azulejos de Toronto derrotaran a los Yankees en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Yankee Stadium el 8 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Los New York Yankees recibieron una de las peores noticias posibles en medio de la temporada 2026. Su capitán y máxima figura, Aaron Judge, estará fuera de acción por un período prolongado tras ser diagnosticado con una fractura por estrés en la primera costilla del lado derecho.

La organización anunció este jueves que el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana deberá someterse a un período de reposo y actividad limitada antes de ser reevaluado dentro de cuatro a seis semanas para determinar el avance de la recuperación y los siguientes pasos en su proceso de rehabilitación.

CONTENIDO PATROCINADO ¿Qué incidencias puede revisar el VAR en el Mundial de la FIFA 2026?

BALONCESTO Confirman asistencia de Trump al tercer partido de las Finales de la NBA en Nueva York

Aunque los Yankees mantienen la esperanza de que Judge regrese antes de finalizar la campaña, la lesión representa un golpe importante para una franquicia que ya atraviesa problemas físicos en varias áreas de su plantilla.

Una lesión más grave de lo esperado

Judge había estado fuera de la alineación durante los últimos tres encuentros. Inicialmente, el mánager Aaron Boone informó que el jardinero sufría una contusión ósea en la zona de las costillas y el hombro, molestias que venía arrastrando desde semanas atrás.

Sin embargo, tras consultar con varios especialistas, incluyendo una evaluación adicional en Dallas enfocada en salud vascular y síndrome de salida torácica, se confirmó finalmente la fractura por estrés.

La noticia cambia por completo el panorama para los Yankees, ya que no existe una fecha concreta para el regreso de su principal referente ofensivo.

Los números de Judge en 2026

Antes de la lesión, el siete veces All-Star seguía siendo una pieza fundamental para Nueva York. En 59 partidos disputados esta temporada registró:

Promedio de bateo: .248

Porcentaje de embasado: .375

Slugging: .533

17 cuadrangulares

38 carreras impulsadas

Judge venía de conquistar el premio al MVP de la Liga Americana y ha superado los 50 jonrones en tres de las últimas cuatro temporadas. Su campaña más histórica llegó en 2022, cuando conectó 62 vuelacercas, estableciendo el récord de la Liga Americana.

¿Quién reemplazará a Aaron Judge?

La principal alternativa para cubrir el jardín derecho sería Spencer Jones, actualmente en Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Jones debutó en las Grandes Ligas el mes pasado, aunque tuvo dificultades ofensivas al batear para .167 con una línea ofensiva de .259 de OBP en apenas 10 encuentros antes de regresar a ligas menores.

Otras opciones que podrían ayudar en los jardines incluyen a Amed Rosario, Max Schuemann y José Caballero.

Las lesiones complican el panorama de Nueva York

La baja de Judge se suma a una larga lista de ausencias para los Yankees. El toletero Giancarlo Stanton permanece fuera desde finales de abril por una distensión en la pantorrilla, mientras que el joven jardinero Jasson Domínguez también continúa lesionado.

En el cuerpo de lanzadores, el as Max Fried ingresó recientemente a la lista de lesionados debido a una contusión ósea en el codo.

Yankees siguen en la pelea

Pese a los problemas físicos, los Yankees mantienen marca de 37-25 y continúan plenamente involucrados en la lucha por el liderato de la División Este de la Liga Americana, ubicándose a apenas medio juego de los Tampa Bay Rays.

La gran incógnita ahora será cuánto tiempo podrán mantenerse competitivos sin Aaron Judge, el jugador que durante los últimos años ha sido el motor ofensivo y el rostro de la organización.