Aaron Judge tiene buenas noticias para los Yanquis

Judge no ha tomado la práctica de bateo en el campo o bateó en un juego desde el domingo. Se hizo una resonancia magnética el lunes.

Fútbol Los ataques a Vinicius siguen aún cuando no juega el Real Madrid

El manager de Nueva York, Aaron Boone, tiene la intención de que Judge juegue en el jardín central el sábado contra Toronto. Judge está más centrado en la apertura del 28 de marzo en Houston.

judgeaaronspring.jpg Aaron Judge de los Yanquis de Nueva York durante un juego de pretemporada contra los Bravos de Atlanta, el domingo 10 de marzo de 2024, en Tampa, Florida. AP/Charlie Neibergall

"No tenemos prisa", dijo Judge el jueves. "En la temporada, definitivamente estoy allí ahora mismo, pero nuestro objetivo es el 28 de marzo.

Judge comenzó a sentir molestias con su abdomen durante el seguimiento de su swing hace una semana.

"Parece que se siente bien, parece que se está moviendo bastante bien", dijo el entrenador de bateo de los Yankees, James Rowson. "Creo que se está asegurando de que hable con el personal médico, y como si fuera inflexible para hacerlo bien, asegúrese de que todo se mueva en la dirección correcta. Pero para mí en este momento, todo indica que se está moviendo en una buena dirección.

Boone dijo que la práctica de bateo el viernes para Judge es una posibilidad.

"Lo tomaremos día a día", dijo Judge, quien se agitó durante la práctica de bateo el jueves.

Judge señaló que el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Ronald Acuña Jr., no jugó durante dos semanas antes del jueves debido a la irritación en su menisco derecho.

"Lo que importa es estar allí en la temporada regular", dijo Judge. "Así que se trata de asegurarnos de que estamos listos para ir cuando esos juegos cuenten. Acabo de ver que Acuña ha estado fuera durante dos semanas. Es mejor perder el tiempo ahora, que julio, agosto cuando realmente importa. Por lo tanto, se trata de que seamos inteligentes haciendo lo nuestro y estaremos ahí cuando lo necesitemos".

Judge se perdió 42 partidos la temporada pasada con un desgarro de ligamento en el dedo gordo del pie derecho, una lesión sufrida cuando se topó con la cerca del jardín derecho del Dodger Stadium el 3 de junio.

"Correr porque el dedo del pie se siente muy bien", dijo Judge. "Nunca se ha sentido mejor".

Boone dijo que el as Gerrit Cole estaba siendo examinado y sometido a pruebas adicionales por el médico del equipo jefe de los Dodgers de Los Ángeles, el Dr. Neal ElAttrache, en Los Ángeles el jueves.

Cole ha tenido problemas con la recuperación del codo después de los entrenamientos de primavera. El actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, Cole ha hecho al menos 30 aperturas en cada una de las últimas seis temporadas regulares completas. Se hizo una resonancia magnética el lunes y radiografías y una tomografía computarizada el martes.

"Tienes una temporada larga y, obviamente, tenemos estos informes desde el principio que no esperas, pero sin embargo, estos chicos no han cambiado su mentalidad y lo que han hecho", dijo Rowson. "Se han quedado decididos. En realidad es genial verte sabiendo que pueden superar alguna adversidad temprano y no sentir un gran cambio de humor de ninguna manera.

Marcus Stromam no reemplazará a Cole como titular del día de la inauguración.

Después de trabajar 4.2 entradas contra Detroit el jueves, el derecho dijo que se mantendrá en su rutina actual que lo tiene comenzando el tercer juego en Houston y el primer partido en casa el 5 de abril contra Toronto. Stroman dijo que había hablado con Boone y el gerente general Brian Cashman.

Boone dijo el miércoles que Carlos Rodón está programado para el segundo partido frente a los Astros.

FUENTE: AP