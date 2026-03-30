Accidente, polémica y miedo en la F1: Bearman enciende la discusión sobre los motores de 2026

El piloto británico Oliver Bearman, piloto de Haas, está en acción durante el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de carreras Suzuka International Racing Course en Suzuka, Japón, el 29 de marzo de 2026. (Fórmula Uno, Japón, Reino Unido)

El primer gran accidente de la temporada 2026 de Fórmula 1 dejó mucho más que daños materiales y preocupación en el paddock. El incidente protagonizado por Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón , en el circuito de Suzuka , abrió una fuerte discusión sobre el impacto que podrían tener los nuevos motores híbridos en la seguridad de los pilotos.

El joven británico de Haas , de apenas 20 años, sufrió una contusión en la rodilla luego de un violento accidente a más de 300 km/h, tras encontrarse en pista con el Alpine de Franco Colapinto, que circulaba a una velocidad considerablemente inferior. La diferencia, según los protagonistas, rondaba los 50 km/h.

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Aunque Bearman evitó el contacto directo con el piloto argentino, terminó perdiendo el control y estrellando su monoplaza contra una barrera de seguridad. El hecho reavivó las advertencias que varios pilotos ya habían hecho sobre el nuevo reglamento técnico que debutará en la Fórmula 1.

Carlos Sainz Jr alertó sobre el peligro: “Ya sabíamos que esto iba a pasar”

Uno de los primeros en reaccionar fue Carlos Sainz Jr, actual piloto de Williams y una de las voces más influyentes entre los corredores del campeonato. El español fue tajante al señalar que este tipo de situaciones ya habían sido anticipadas dentro del paddock.

“Habíamos avisado de que este tipo de accidentes iban a llegar, un día u otro”, expresó Sainz tras la carrera.

El madrileño además dejó una reflexión que aumentó la preocupación dentro del entorno de la categoría:

“Por fortuna, había una vía de escape, pero imaginad un accidente así contra un muro en Bakú, Singapur o Las Vegas”.

Su comentario puso el foco en los circuitos urbanos de Fórmula 1, donde las escapatorias son mínimas y el margen de error prácticamente inexistente.

Oliver Bearman apuntó a las nuevas reglas de los motores híbridos

Tras el accidente, Oliver Bearman confirmó que se encontraba “perfectamente bien”, aunque reconoció que la situación vivida en Suzuka estuvo directamente influida por las nuevas características técnicas de los coches.

El piloto de Haas explicó que la gran diferencia de velocidad entre su auto y el de Colapinto se debió, al menos en parte, a las nuevas normas que regulan la distribución de potencia entre el motor térmico y el sistema eléctrico.

“Hay que acostumbrarse, pero tengo la sensación de que no tenía suficiente espacio en la pista teniendo en cuenta la enorme diferencia de velocidad”, señaló el británico.

La declaración alimentó un debate que ya venía creciendo desde la pretemporada: si el nuevo concepto de unidad de potencia puede comprometer la seguridad en plena competencia.

Por qué los motores híbridos 2026 generan tanta controversia en la Fórmula 1

El nuevo reglamento de la FIA para 2026 establece una configuración de motores mucho más dependiente de la energía híbrida. En términos generales, la potencia quedará dividida en un esquema más equilibrado entre el motor de combustión interna y el sistema eléctrico, con un protagonismo mucho mayor de la batería.

La intención de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) es impulsar una Fórmula 1 más eficiente, moderna y alineada con el futuro de la industria automotriz. Sin embargo, varios equipos y pilotos consideran que el sistema puede generar situaciones peligrosas en pista.

El principal problema radica en la gestión de la energía eléctrica. Los coches contarán con modos especiales para adelantar, como el sistema de boost o modo de sobrepotencia, pero utilizarlo en exceso puede vaciar la batería y provocar una pérdida abrupta de velocidad en recta.

Ese escenario, precisamente, fue uno de los puntos más criticados tras el accidente de Bearman: un monoplaza puede pasar de ser competitivo a quedar extremadamente vulnerable en cuestión de segundos.

El riesgo en carrera: autos más lentos de golpe y adelantamientos más peligrosos

La gran preocupación dentro del paddock es que estos nuevos monoplazas pueden generar diferencias de velocidad muy marcadas entre coches que comparten la misma pista al mismo tiempo.

En carrera, un piloto podría activar toda su potencia eléctrica para atacar o defender posición, pero luego verse obligado a reducir el ritmo para recuperar energía. Eso abriría la puerta a situaciones delicadas en zonas rápidas, especialmente en circuitos como:

Suzuka

Bakú

Singapur

Las Vegas

Mónaco

En todos esos trazados, un coche con menor velocidad punta puede convertirse en un obstáculo extremadamente difícil de anticipar para quien viene detrás a máxima velocidad.

La FIA ya hizo ajustes, pero el debate sigue abierto

Antes del Gran Premio de Japón, la FIA ya había comunicado algunos ajustes en la gestión de la potencia eléctrica durante las sesiones de clasificación, intentando corregir ciertos desequilibrios detectados en las primeras fechas.

Sin embargo, la propia entidad reconoció que hacer cambios para la carrera requiere un análisis mucho más profundo.

Según lo expresado por el organismo, cualquier modificación adicional sobre el uso de energía eléctrica en competencia necesita:

simulaciones técnicas detalladas

evaluación de ingenieros

análisis de seguridad

y consenso entre las partes involucradas

Esto deja en evidencia que el problema no es menor y que la Fórmula 1 podría estar frente a uno de los debates técnicos más importantes de los últimos años.

La Fórmula 1 podría usar abril para revisar el reglamento

De acuerdo con versiones que circulan dentro del entorno de la categoría, la FIA, la Fórmula 1, las escuderías y los pilotos aprovecharían el mes de abril para mantener reuniones clave sobre este tema.

La ventana se abriría debido a la cancelación de varias citas previstas en la región del Golfo, lo que liberaría tiempo en el calendario para discutir posibles soluciones.

Entre los puntos que podrían ponerse sobre la mesa están:

una nueva distribución de la energía eléctrica en carrera,

ajustes al sistema de recarga,

cambios en el uso del modo adelantamiento,

y medidas para reducir las diferencias de velocidad entre monoplazas.

Franco Colapinto, involuntariamente en el centro de la acción

Aunque no tuvo responsabilidad directa en el accidente, Franco Colapinto quedó involucrado en una de las imágenes más comentadas del fin de semana en Japón.

El argentino de Alpine circulaba a menor velocidad cuando Bearman llegó lanzado por detrás, lo que generó una maniobra límite que terminó con el Haas contra las protecciones. La escena fue una muestra clara del problema que muchos temen de cara al futuro inmediato de la categoría.

Para Colapinto, el episodio también representa una señal de alerta sobre el tipo de situaciones que podrían repetirse si no se introducen correcciones en el reglamento.

La seguridad vuelve al centro del debate en la F1

La Fórmula 1 ha invertido durante décadas en mejorar la seguridad de los pilotos, con avances enormes en estructuras de impacto, barreras, cascos, halo y protocolos médicos. Sin embargo, el accidente de Suzuka recordó que no todos los riesgos vienen del diseño del coche o del circuito: también pueden surgir del propio reglamento.

El caso de Oliver Bearman en Japón dejó una pregunta abierta que ahora sacude al paddock:

¿Está realmente preparada la F1 para competir con este nuevo concepto híbrido sin aumentar el riesgo en pista?

Por ahora, la FIA deberá escuchar a pilotos, equipos e ingenieros para decidir si mantiene el rumbo actual o si introduce cambios antes de que ocurra un incidente aún más grave.