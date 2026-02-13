Acusan a estrella del Manchester City de "cuestionar la integridad de los árbitros"

El centrocampista español del Manchester City, Rodri, controla el balón en un partido, el 2 de noviembre de 2025.

LONDRES.- El centrocampista del Manchester City , Rodri , fue acusado por la Asociación de Fútbol Inglés (FA) tras decir que los árbitros tienen que ser "neutrales" después del duelo de su equipo contra el Tottenham.

El mediocampista español se enfureció con la decisión del árbitro Robert Jones de dar validez al gol de Dominic Solanke en el 2-2 del City ante los Spurs en la Premier League el 1 de febrero.

Consideró que el gol de Solanke debió ser anulado porque el delantero del Tottenham golpeó la parte trasera de la pierna del defensa del City, Marc Guehi, cuando remató.

"Sé que ganamos demasiado y la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral", dijo el Balón de Oro 2024 a una cadena australiana después de que el equipo londinense culminara su remontada tras ir dos goles abajo.

"No es justo porque trabajamos muy duro. Cuando todo termina, estás frustrado", añadió el centrocampista español.

La FA anunció el viernes que el jugador de 29 años está acusado de conducta indebida por sus declaraciones.

"Se alega que el centrocampista actuó de manera inapropiada durante una entrevista con los medios tras el partido al hacer comentarios que implican parcialidad y/o cuestionan la integridad de un árbitro y/o de los árbitros", señaló la FA.

Rodri tiene hasta el 18 de febrero para responder a la acusación, con la posibilidad de una suspensión si es declarado culpable.

El Manchester City, segundo en la Premier League, está a cuatro puntos del líder Arsenal.

Guardiola mantiene apoyo a los inmigrantes

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, realizó este viernes un nuevo alegato en favor de la acogida de inmigrantes, dos días después de las declaraciones antinmigración de Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United.

"La mayoría de la gente huye de sus países por los problemas que hay en ellos, no porque quieran irse. Cuanto más abracemos otras culturas -las abracemos de verdad-, mejor será nuestra sociedad", dijo Guardiola en conferencia de prensa en la víspera del partido de los Citizens contra el Salford City en dieciseisavos de la copa inglesa.

El entrenador español eludió pronunciarse sobre las palabras de Ratcliffe, quien un día después matizó los términos utilizados, aunque sin referirse al fondo del mensaje.

"No voy a comentar lo que dijo Sir Jim Ratcliffe porque después de eso dijo exactamente lo que quería decir", afirmó Guardiola.

