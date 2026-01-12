lunes 12  de  enero 2026
Adiós al sueño del bicampeonato: Eagles quedan eliminados en los playoffs de la NFL

En su estreno en la postemporada 2026 de la NFL, los Eagles de Filadelfia sucumbieron este domingo ante los 49ers de San Francisco y quedaron fuera de carrera

Jalen Hurts, de los Eagles de Filadelfia, previo al inicio de un partido de postemporada, el 11 de enero de 2026.

MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los Eagles de Filadelfia, vigentes campeones de la liga de football americano (NFL), cayeron eliminados este domingo en su debut en los playoffs con una derrota 23-19 ante los 49ers de San Francisco, en una jornada que vivió también triunfos de los Bills de Búfalo y los Patriots de Nueva Inglaterra.

Dos touchdowns del estelar Christian McCaffrey en el último cuarto culminaron la sorpresa en el estadio de los Eagles en este juego de la ronda de comodines.

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.
¿Fin de una dinastía? Los Chiefs se quedan fuera de los playoffs de la NFL
Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
Travis Kelce se despide de Arrowhead entre dudas sobre su retiro en la NFL

El triunfo de los 49ers, que se sobrepusieron a una plaga de lesiones, les permite seguir soñando con alzar su primer título en tres décadas en el Super Bowl del próximo 8 de febrero, que se jugará en su estadio.

Sus siguientes rivales serán los Seahawks de Seattle, exentos de jugar esta ronda por su condición de primer sembrado de la Conferencia Nacional.

Embed

Bajo los silbidos de su propia afición, los Eagles se convirtieron en el último de los grandes favoritos en despedirse de la pugna por el trofeo Vince Lombardi.

En la imprevisible fase regular ya cayeron aspirantes como los Lions de Detroit, Ravens de Baltimore y especialmente los Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes, tres veces campeones desde 2020 y finalistas el año pasado.

La puerta de salida se abrió el domingo para los Eagles de Jalen Hurts y Saquon Barkley, quienes volvieron a estar muy lejos de sus excepcionales presentaciones de la temporada anterior.

El quarterback se quedó en 168 yardas y un touchdown de pase y apenas representó una amenaza terrestre corriendo solo 14 yardas.

Barkley, por su parte, registró 106 yardas terrestres sin ninguna anotación.

Del otro lado, Brock Purdy y McCaffrey sacaron la cara por unos 49ers que, sin sus colosos defensivos Nick Bosa y Fred Warner, vieron partir en camilla antes del descanso al ala cerrada George Kittle por una lesión en el tendón de Aquiles.

Naufragio ofensivo

Los Eagles, que se fueron al vestuario dominando 13-10, sembraron el nerviosismo entre sus aficionados al no tomar una mayor ventaja durante el tercer cuarto.

Frente a una defensa llena de teóricos suplentes, Filadelfia apenas sumó un gol de campo de Jake Elliott antes de que los 49ers se colocaran en ventaja 17-16 al inicio del último cuarto con el primer touchdown de McCaffrey.

Los locales, con una ofensiva inoperante, volvieron a avanzar con otro insuficiente gol de campo de Elliott y McCaffrey dio el zarpazo definitivo con su segundo touchdown a falta de dos minutos y 54 segundos para el final.

El running back completó 48 yardas corriendo y otras 66 de recepción, mientras Purdy alcanzó las 262 yardas y dos touchdowns de pase.

"Nuestro equipo simplemente lucha", declaró McCaffrey. "Sabíamos que iba a ser una lucha de 12 asaltos y debíamos aguantar sin importar lo que pasara durante el partido".

FUENTE: AFP

