Adiós al sueño del bicampeonato: Eagles quedan eliminados en los playoffs de la NFL

Jalen Hurts, de los Eagles de Filadelfia, previo al inicio de un partido de postemporada, el 11 de enero de 2026.

LOS ÁNGELES.- Los Eagles de Filadelfia , vigentes campeones de la liga de football americano ( NFL ), cayeron eliminados este domingo en su debut en los playoffs con una derrota 23-19 ante los 49ers de San Francisco , en una jornada que vivió también triunfos de los Bills de Búfalo y los Patriots de Nueva Inglaterra .

Dos touchdowns del estelar Christian McCaffrey en el último cuarto culminaron la sorpresa en el estadio de los Eagles en este juego de la ronda de comodines.

El triunfo de los 49ers, que se sobrepusieron a una plaga de lesiones, les permite seguir soñando con alzar su primer título en tres décadas en el Super Bowl del próximo 8 de febrero, que se jugará en su estadio.

Sus siguientes rivales serán los Seahawks de Seattle, exentos de jugar esta ronda por su condición de primer sembrado de la Conferencia Nacional.

Bajo los silbidos de su propia afición, los Eagles se convirtieron en el último de los grandes favoritos en despedirse de la pugna por el trofeo Vince Lombardi.

En la imprevisible fase regular ya cayeron aspirantes como los Lions de Detroit, Ravens de Baltimore y especialmente los Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes, tres veces campeones desde 2020 y finalistas el año pasado.

La puerta de salida se abrió el domingo para los Eagles de Jalen Hurts y Saquon Barkley, quienes volvieron a estar muy lejos de sus excepcionales presentaciones de la temporada anterior.

El quarterback se quedó en 168 yardas y un touchdown de pase y apenas representó una amenaza terrestre corriendo solo 14 yardas.

Barkley, por su parte, registró 106 yardas terrestres sin ninguna anotación.

Del otro lado, Brock Purdy y McCaffrey sacaron la cara por unos 49ers que, sin sus colosos defensivos Nick Bosa y Fred Warner, vieron partir en camilla antes del descanso al ala cerrada George Kittle por una lesión en el tendón de Aquiles.

Naufragio ofensivo

Los Eagles, que se fueron al vestuario dominando 13-10, sembraron el nerviosismo entre sus aficionados al no tomar una mayor ventaja durante el tercer cuarto.

Frente a una defensa llena de teóricos suplentes, Filadelfia apenas sumó un gol de campo de Jake Elliott antes de que los 49ers se colocaran en ventaja 17-16 al inicio del último cuarto con el primer touchdown de McCaffrey.

Los locales, con una ofensiva inoperante, volvieron a avanzar con otro insuficiente gol de campo de Elliott y McCaffrey dio el zarpazo definitivo con su segundo touchdown a falta de dos minutos y 54 segundos para el final.

El running back completó 48 yardas corriendo y otras 66 de recepción, mientras Purdy alcanzó las 262 yardas y dos touchdowns de pase.

"Nuestro equipo simplemente lucha", declaró McCaffrey. "Sabíamos que iba a ser una lucha de 12 asaltos y debíamos aguantar sin importar lo que pasara durante el partido".

