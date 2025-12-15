lunes 15  de  diciembre 2025
DEPORTES

¿Fin de una dinastía? Los Chiefs se quedan fuera de los playoffs de la NFL

Luego de 10 apariciones consecutivas en la postemporada de la NFL, los Chiefs de Kansas City no volverán a la instancia en esta campaña tras caer el domingo

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- En el que podría ser el fin de una dinastía en la liga de football americano (NFL), los Chiefs de Kansas City se quedaron sin posibilidades de clasificarse a los playoffs tras 10 apariciones consecutivas en ellos al perder el domingo 16-13 con los Chargers de Los Ángeles.

Los Chiefs, cuya última ausencia en la postemporada de la NFL fue en 2014, cayeron a un récord de 6-8 con esta derrota en casa, su tercera consecutiva y quinta en seis partidos.

Lee además
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla con la prensa antes del Super Bowl LIX, el 3 de febrero de 2025.
FÚTBOL AMERICANO

El mítico Maracaná recibirá un partido de la NFL en 2026
El mariscal de campo de los Bills de Búfalo, Josh Allen (17), corre con el balón durante un partido ante los Dolphins de Miami, el 18 de septiembre de 2025.
DEPORTES

Ruanda se convierte en patrocinador de equipos de la NBA y la NFL

Las victorias de los Bills de Búfalo, Texans de Houston y Jaguars de Jacksonville confirmaron la eliminación de los Chiefs, poniendo fin a una racha histórica.

Kansas City jugó cinco de los últimos seis Super Bowls, ganando el título en 2020, 2023 y 2024, y perdiendo en 2021 contra Tampa Bay y a principios de este año contra los Eagles de Filadelfia.

Embed

El mariscal de campo Patrick Mahomes, líder de los Chiefs en esta era gloriosa, ha estado lidiando con una lesión en la rodilla izquierda esta temporada.

Fue reemplazado en el partido contra los Chargers por una lesión en el área a falta de 1:53 minutos para el final.

Los Chiefs ya habían quedado eliminados de la lucha por el título de la división AFC Oeste y buscaban un puesto de comodín en los playoffs, pero la derrota de este domingo acabó con sus posibilidades de seguir en carrera.

Mariah Carey cantará en Juegos de invierno

La estrella del pop estadounidense Mariah Carey cantará durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-22 de febrero de 2026), anunció este lunes el comité organizador.

La cantante, de 56 años, que actuará en el estadio de fútbol de San Siro en Milán el 6 de febrero, es la primera estrella internacional cuyo nombre se desvela. Solo se había anunciado otra participante: la actriz italiana Matilda de Angelis.

"Reconocida mundialmente por su voz inimitable y por una obra musical capaz de atravesar generaciones y culturas, Mariah Carey encarna plenamente la emoción que acompaña la preparación de los Juegos", señaló este lunes la organización de Milán-Cortina 2026, que recuerda que el tema de la ceremonia de inauguración será "la armonía".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Odell Beckham Jr. acepta suspensión de seis partidos por dopaje en la NFL

NFL reitera que Bad Bunny se presentará en el Super Bowl

Los Miami Dolphins escuchan ofertas por sus jugadores antes del cierre del mercado NFL

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Gloria Romero Roses, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 113.
ELECCIONES FLORIDA

Candidata demócrata a la Cámara de Florida por Distrito 113: "La gente necesita menos teatro político"

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

Pedro Mario Burelli.
POLÍTICA

Empresario venezolano explica por qué Noruega a la vez que entrega Nobel a María Corina no ha actuado en consecuencia contra Maduro

Te puede interesar

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

Por Daniel Castropé
El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Precio de la gasolina en Florida baja ante las fiestas. 
COMBUSTIBLE MÁS BARATO

El precio de la gasolina en Florida baja a $2.81 por galón, el nivel más bajo desde 2021, según AAA

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile