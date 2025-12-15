¿Fin de una dinastía? Los Chiefs se quedan fuera de los playoffs de la NFL

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.

WASHINGTON.- En el que podría ser el fin de una dinastía en la liga de football americano ( NFL ), los Chiefs de Kansas City se quedaron sin posibilidades de clasificarse a los playoffs tras 10 apariciones consecutivas en ellos al perder el domingo 16-13 con los Chargers de Los Ángeles .

Los Chiefs, cuya última ausencia en la postemporada de la NFL fue en 2014, cayeron a un récord de 6-8 con esta derrota en casa, su tercera consecutiva y quinta en seis partidos.

Las victorias de los Bills de Búfalo, Texans de Houston y Jaguars de Jacksonville confirmaron la eliminación de los Chiefs, poniendo fin a una racha histórica.

Kansas City jugó cinco de los últimos seis Super Bowls, ganando el título en 2020, 2023 y 2024, y perdiendo en 2021 contra Tampa Bay y a principios de este año contra los Eagles de Filadelfia.

El mariscal de campo Patrick Mahomes, líder de los Chiefs en esta era gloriosa, ha estado lidiando con una lesión en la rodilla izquierda esta temporada.

Fue reemplazado en el partido contra los Chargers por una lesión en el área a falta de 1:53 minutos para el final.

Los Chiefs ya habían quedado eliminados de la lucha por el título de la división AFC Oeste y buscaban un puesto de comodín en los playoffs, pero la derrota de este domingo acabó con sus posibilidades de seguir en carrera.

Mariah Carey cantará en Juegos de invierno

La estrella del pop estadounidense Mariah Carey cantará durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-22 de febrero de 2026), anunció este lunes el comité organizador.

La cantante, de 56 años, que actuará en el estadio de fútbol de San Siro en Milán el 6 de febrero, es la primera estrella internacional cuyo nombre se desvela. Solo se había anunciado otra participante: la actriz italiana Matilda de Angelis.

"Reconocida mundialmente por su voz inimitable y por una obra musical capaz de atravesar generaciones y culturas, Mariah Carey encarna plenamente la emoción que acompaña la preparación de los Juegos", señaló este lunes la organización de Milán-Cortina 2026, que recuerda que el tema de la ceremonia de inauguración será "la armonía".

FUENTE: AFP