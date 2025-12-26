viernes 26  de  diciembre 2025
Travis Kelce se despide de Arrowhead entre dudas sobre su retiro en la NFL

Travis Kelce protagonizó una emotiva noche en Arrowhead Stadium y dejó en el aire su retiro tras otra derrota de los Chiefs

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por Pedro Felipe Hernández

Travis Kelce podría haber jugado su último partido en el Arrowhead Stadium, y si así fue, se aseguró de que fuera una noche cargada de emoción. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs fue una de las pocas notas positivas en la derrota 20-13 ante los Denver Broncos, en un partido marcado por las ausencias de Patrick Mahomes y Gardner Minshew por lesión.

Kelce terminó el encuentro con cinco recepciones para 36 yardas, varias de ellas en los minutos finales, cuando los Chiefs intentaban una remontada improbable con el tercer mariscal de campo Chris Oladokun al mando. Aunque Kansas City no logró evitar la derrota, la actuación del veterano reflejó el orgullo y la entrega que han definido su carrera.

A sus 36 años, el cuatro veces All-Pro sigue sin aclarar su futuro. Tras la eliminación de los Chiefs de la contienda por los playoffs por primera vez en una década, Kelce pudo haber optado por dejar de jugar, pero decidió mantenerse con el equipo hasta el final de una temporada complicada. Su compromiso quedó patente incluso en derrotas dolorosas, en un ataque que apenas produjo 139 yardas totales ante Denver.

Picsart_25-09-03_20-03-59-221
El ala cerrada Travis Kelce #87 de los Kansas City Chiefs lleva el balón tras realizar una recepción mientras el safety Jaquan Brisker #9 y el linebacker Ruben Hyppolite II #47 de los Chicago Bears defienden durante el primer cuarto del partido de pretemporada de la NFL 2025 en el Estadio Arrowhead el 22 de agosto de 2025 en Kansas City, Misuri.

El ala cerrada Travis Kelce #87 de los Kansas City Chiefs lleva el balón tras realizar una recepción mientras el safety Jaquan Brisker #9 y el linebacker Ruben Hyppolite II #47 de los Chicago Bears defienden durante el primer cuarto del partido de pretemporada de la NFL 2025 en el Estadio Arrowhead el 22 de agosto de 2025 en Kansas City, Misuri.

“Son muchas emociones”, reconoció Kelce tras el partido, destacando la oportunidad de compartir el campo con jugadores jóvenes en un escenario de máxima exposición. Sobre su posible retiro, el ala cerrada fue cauto y aseguró que tomará la decisión junto a su familia, amigos y la organización de los Chiefs cuando llegue el momento.

La noche tuvo un fuerte componente simbólico. Kelce fue el último jugador presentado y apareció entre luces rojas y humo, realizando su clásico gesto de arco y flecha ante una afición que lo ovacionó con fuerza. En las gradas lo acompañaron figuras clave de su vida, incluida su prometida, la cantante Taylor Swift, así como Mahomes y Minshew, que siguieron el partido desde un palco.

Arrowhead Stadium ha sido el escenario principal de su legado. En 13 temporadas, Kelce ha disputado 97 partidos en casa y ha atrapado 645 pases allí, incluyendo playoffs, una cifra que lo sitúa entre los jugadores más productivos en un solo estadio en la era moderna de la NFL.

Ahora, la gran incógnita es si jugará el último partido de la temporada en Las Vegas. Kelce necesita solo 10 yardas para alcanzar las 13.000 en su carrera y podría ampliar una histórica racha de partidos consecutivos con al menos una recepción. También queda abierta la posibilidad de que decida regresar una temporada más, una opción que muchos en los Chiefs, incluido Chris Jones, esperan con ilusión.

Por ahora, el futuro de Travis Kelce sigue en el aire, pero su conexión con Arrowhead y la afición de Kansas City ya es eterna.

