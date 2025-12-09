Edwin Díaz firma con Dodgers y establece un nuevo récord histórico para relevistas en MLB

Edwin Díaz #39 de los Mets de Nueva York lanza contra los Marlins de Miami durante la quinta entrada en el Loan Depot Park el 28 de septiembre de 2025 en Miami, Florida.

Edwin Díaz, los Mets de Nueva York, reacciona después de conseguir el último out durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Padres de San Diego, el viernes 14 de junio de 2024, en Nueva York.

Los Dodgers de Los Ángeles llegaron a un acuerdo por tres años y 69 millones de dólares con el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz , según reportó ESPN. El contrato impone un nuevo récord de valor anual promedio para un relevista, convirtiéndose en la referencia económica para pitchers de bullpen en Grandes Ligas.

Los New York Mets ofrecieron un acuerdo similar por tres temporadas y 66 millones, con diferimientos “moderados”, pero Díaz decidió unirse a los Dodgers. También despertó interés de los Toronto Blue Jays, de acuerdo con reportes estadounidenses.

El derecho había optado por salirse de su contrato previo de cinco años y $102 millones, entrando este invierno como el relevista más codiciado del mercado. Nueva York le presentó la oferta calificante de un año y $22,025 millones, pero el boricua la rechazó. Debido a su salida, los Mets recibirán una selección compensatoria después de la cuarta ronda del draf.

Temporada dominante en 2025

El relevista de 31 años viene de registrar una brillante campaña con marca de 6-3, ERA de 1.63 y 28 salvamentos, quinto mejor en la Liga Nacional. Además, su whiff rate (41.5%) y strikeout rate (38%) se ubicaron en el percentil 99 de MLB, según Baseball Savant.

Díaz sumó también su tercer premio Trevor Hoffman al relevista del año en la Nacional, reforzando su estatus como el mejor cerrador disponible.

Refuerzo clave para el bullpen de Los Dodgers de Los Ángeles

Los Dodgers apuntan a fortalecer la parte final del bullpen luego de las dificultades de Tanner Scott en su primer año. Además, Evan Phillips, cerrador en 2023 y 2024, fue recientemente no ofertado por la organización, abriendo la puerta a un nuevo taponero élite.

La incorporación de Díaz coloca a Los Ángeles como uno de los equipos más agresivos en el mercado y consolida a su bullpen como uno de los más fuertes de la MLB para 2026.