Edwin Díaz firma con Dodgers y establece un nuevo récord histórico para relevistas en MLB

Los Dodgers de Los Ángeles llegaron a un acuerdo por tres años y 69 millones de dólares con el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, según reportó ESPN. El contrato impone un nuevo récord de valor anual promedio para un relevista, convirtiéndose en la referencia económica para pitchers de bullpen en Grandes Ligas.
Los Mets intentaron retenerlo
Los New York Mets ofrecieron un acuerdo similar por tres temporadas y 66 millones, con diferimientos “moderados”, pero Díaz decidió unirse a los Dodgers. También despertó interés de los Toronto Blue Jays, de acuerdo con reportes estadounidenses.
El derecho había optado por salirse de su contrato previo de cinco años y $102 millones, entrando este invierno como el relevista más codiciado del mercado. Nueva York le presentó la oferta calificante de un año y $22,025 millones, pero el boricua la rechazó. Debido a su salida, los Mets recibirán una selección compensatoria después de la cuarta ronda del draf.
Temporada dominante en 2025
El relevista de 31 años viene de registrar una brillante campaña con marca de 6-3, ERA de 1.63 y 28 salvamentos, quinto mejor en la Liga Nacional. Además, su whiff rate (41.5%) y strikeout rate (38%) se ubicaron en el percentil 99 de MLB, según Baseball Savant.
Díaz sumó también su tercer premio Trevor Hoffman al relevista del año en la Nacional, reforzando su estatus como el mejor cerrador disponible.
Refuerzo clave para el bullpen de Los Dodgers de Los Ángeles
Los Dodgers apuntan a fortalecer la parte final del bullpen luego de las dificultades de Tanner Scott en su primer año. Además, Evan Phillips, cerrador en 2023 y 2024, fue recientemente no ofertado por la organización, abriendo la puerta a un nuevo taponero élite.
La incorporación de Díaz coloca a Los Ángeles como uno de los equipos más agresivos en el mercado y consolida a su bullpen como uno de los más fuertes de la MLB para 2026.