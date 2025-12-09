martes 9  de  diciembre 2025
Béisbol

Edwin Díaz firma con Dodgers y establece un nuevo récord histórico para relevistas en MLB

Edwin Díaz firma con los Dodgers por 3 años y $69 millones, nuevo récord para relevistas en MLB, tras rechazar la oferta de Mets.

Edwin Díaz, los Mets de Nueva York, reacciona después de conseguir el último out durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Padres de San Diego, el viernes 14 de junio de 2024, en Nueva York.&nbsp;

Edwin Díaz, los Mets de Nueva York, reacciona después de conseguir el último out durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Padres de San Diego, el viernes 14 de junio de 2024, en Nueva York. 

AP/Adam Hunger
Edwin Díaz #39 de los Mets de Nueva York lanza contra los Marlins de Miami durante la quinta entrada en el Loan Depot Park el 28 de septiembre de 2025 en Miami, Florida.&nbsp;

Edwin Díaz #39 de los Mets de Nueva York lanza contra los Marlins de Miami durante la quinta entrada en el Loan Depot Park el 28 de septiembre de 2025 en Miami, Florida. 

Tomas Diniz Santos/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Dodgers de Los Ángeles llegaron a un acuerdo por tres años y 69 millones de dólares con el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, según reportó ESPN. El contrato impone un nuevo récord de valor anual promedio para un relevista, convirtiéndose en la referencia económica para pitchers de bullpen en Grandes Ligas.

Los Mets intentaron retenerlo

Los New York Mets ofrecieron un acuerdo similar por tres temporadas y 66 millones, con diferimientos “moderados”, pero Díaz decidió unirse a los Dodgers. También despertó interés de los Toronto Blue Jays, de acuerdo con reportes estadounidenses.

Lee además
Miguel Rojas #72 de los Dodgers de Los Ángeles se dirige al público durante la Celebración de la Serie Mundial de los Dodgers 2025 en el Dodger Stadium el 3 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California. 
Béisbol

Venezolano héroe de los Dodgers en la Serie Mundial es recompensado con otro año en Los Ángeles
Documento en el que aparece las nuevas reglas de la FCB sobre los peloteros cubanos 
Beisbol

Federación Cubana exige contratos Sub-18 con altos derechos de formación

El derecho había optado por salirse de su contrato previo de cinco años y $102 millones, entrando este invierno como el relevista más codiciado del mercado. Nueva York le presentó la oferta calificante de un año y $22,025 millones, pero el boricua la rechazó. Debido a su salida, los Mets recibirán una selección compensatoria después de la cuarta ronda del draf.

Temporada dominante en 2025

El relevista de 31 años viene de registrar una brillante campaña con marca de 6-3, ERA de 1.63 y 28 salvamentos, quinto mejor en la Liga Nacional. Además, su whiff rate (41.5%) y strikeout rate (38%) se ubicaron en el percentil 99 de MLB, según Baseball Savant.

Díaz sumó también su tercer premio Trevor Hoffman al relevista del año en la Nacional, reforzando su estatus como el mejor cerrador disponible.

Refuerzo clave para el bullpen de Los Dodgers de Los Ángeles

Los Dodgers apuntan a fortalecer la parte final del bullpen luego de las dificultades de Tanner Scott en su primer año. Además, Evan Phillips, cerrador en 2023 y 2024, fue recientemente no ofertado por la organización, abriendo la puerta a un nuevo taponero élite.

La incorporación de Díaz coloca a Los Ángeles como uno de los equipos más agresivos en el mercado y consolida a su bullpen como uno de los más fuertes de la MLB para 2026.

Temas
Te puede interesar

Justicia Dominicana pide un nuevo juicio al grandeliga Wander Franco

Red Bull confirma que Helmut Marko dejará sus funciones a finales de 2025

Lionel Messi gana el MVP de la MLS y hace historia con un premio consecutivo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Te puede interesar

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden
El candidato a alcalde de Miami, Emilio González. 
COMICIOS

Emilio González apuesta por el voto independiente para definir elección en Miami

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Votantes acuden al City Hall de Miami Beach a emitir su derecho al voto.
ELECCIONES

Miami Beach acude a segunda vuelta en elecciones municipales

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
OSLO

Crece expectación por el Nobel de la Paz, María Corina Machado suspende conferencia de prensa