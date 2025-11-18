martes 18  de  noviembre 2025
Estos son los posibles targets de los Marlins en primera base tras la firma de Naylor con Seattle

El canadiense Josh Naylor se asomaba como una opción para los Marlins de Miami en la inicial, pero el paleador optó por regresar a los Marineros de Seattle

El mánager de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 8 de agosto de 2025.

El mánager de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 8 de agosto de 2025.

JOHN DAVID MERCER / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Uno de los grandes candidatos a reforzar a los Marlins de Miami rumbo a la próxima temporada de las Grandes Ligas quedó completamente descartado para la organización, luego de que el canadiense Josh Naylor llegara a un acuerdo para regresar a los Marineros de Seattle por los siguientes cinco años.

Reportes recientes señalan que los peces estarían dispuestos a invertir en su nómina en este receso entre contiendas y la primera base resulta como una de las áreas de mayor necesidad para el equipo con miras al 2026, luego de que la posición generara un OPS de apenas .663 para el club en la campaña anterior.

Con la salida de Naylor del mercado de agentes libres, ¿cuáles opciones quedan disponibles para los Marlins para reforzar la primera base en 2026?

Pete Alonso

Si el dueño del combinado, Bruce Sherman, está realmente interesado en invertir dinero en su plantilla de la próxima zafra, la firma de un jugador como Alonso, quien se convirtió en figura con los Mets de Nueva York, indudablemente enviaría un claro mensaje de que los Marlins quieren competir.

El "Oso Polar" se convertiría de inmediato en un bate del medio de la alineación para Miami y comandaría a un grupo de sluggers que registró la cuarta menor cantidad de jonrones en las mayores el año pasado.

Paul Goldschmidt

Aunque Alonso es, sin lugar a dudas, el nombre más llamativo en el mercado de inicialistas en la actualidad, Goldschmidt, a sus 38 años de edad, también se presenta como una alternativa atractiva para generar una producción sólida desde la posición y a un precio mucho más accesible.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por New York Mets (@mets)

Tras firmar un pacto de un año y 12.5 millones de dólares en 2025 con los Yanquis de Nueva York, el veterano conectó para un promedio de .274, con un OBP de .328 y 10 cuadrangulares.

Es probable que "Goldy" esté buscando un contrato similar al que firmó con los mulos en esta oportunidad.

Ty France

France viene de ganar su primer Guante de Oro en la gran carpa por su desempeño en la temporada anterior, misma que terminó con los subcampeones Azulejos de Toronto.

El toletero, de 31 años de edad, ha vestido cuatro uniformes distintos en las últimas dos contiendas y seguramente está en busca de mayor estabilidad a través de la agencia libre.

Si bien France es principalmente conocido por el guante, su ofensiva está lejos de ser un punto débil. Luego de sumarse a los canadienses antes de la fecha límite de cambios, marcó una línea ofensiva de .277/.320/.372 en 37 desafíos y participó en la Serie Mundial que los Azulejos perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles.

