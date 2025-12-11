jueves 11  de  diciembre 2025
¿Cuáles son las principales necesidades de los Marlins en la actual temporada muerta?

El alto mando de los Marlins de Miami se ha mantenido bajo perfil en lo que va del receso entre campañas, pero los movimientos podrían no tardar en llegar

El dirigente de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, camina de vuelta al dugout durante un compromiso, el 14 de junio de 2025.

JESS RAPFOGEL / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

A diferencia del año pasado, cuando los Marlins de Miami se mostraron muy activos en la Reuniones Invernales de las Grandes Ligas para ejecutar el cambio de Jake Burger y seleccionar a Liam Hicks en el Draft de Regla 5, los peces han optado por una estrategia mucho más reservada en este receso entre temporadas, por lo menos hasta la fecha.

Sin embargo, eso no evitó que los Marlins estuvieron envueltos en algunos de los principales rumores de la semana, en especial con el lanzador Edward Cabrera, quien volvió a surgir como un candidato de cambio apetecible y con un aparente gran interés por parte de varias organizaciones, incluyendo a los Orioles de Baltimore.

Principales necesidades del equipo

1) Ofensiva: La directiva del club se ha mostrado cautelosa con respecto a las mejorías ofensivas, pero es evidente que los puestos de las esquinas del infield necesitan de refuerzos. Es probable que el jardinero Griffin Conine y el antesalista Connor Norby tengan que disputar encuentros en la primera base y en las praderas, respectivamente, para que así el dirigente Clayton McCullough pueda mantener sus bates en la alineación.

2) Relevistas: Miami estuvo detrás de varios de los relevistas que ya encontraron nuevos hogares. En el caso particular de los Marlins, no obstante, convencer a los lanzadores de incorporarse a su bullpen va más allá del dinero, pues también deben plantearles su filosofía de utilizar brazos en situaciones de presión, sin importar la entrada en la que se encuentre el juego.

Peter Bendix.jpg
El presidente de operaciones de béisbol de los Marlins de Miami, Peter Bendix, posa para una foto antes de un juego, el 27 de marzo de 2025.

3) Abridores: Incluso si los Marlins mantienen a Cabrera y a todos sus iniciadores actuales para la venidera contienda, todavía podrían estar en necesidad de añadir, por lo menos, a un brazo con miras a 2026. Puede que el equipo tenga cierta profundidad en el área, pero es importante recordar que el zurdo Braxton Garrett y el derecho Max Meyer estarán retornando de lesiones.

"Sentimos que vamos rumbo a 2026 con una opción real de jugar en la postemporada y esa será nuestra meta", indicó McCullough recientemente, en declaraciones recogidas por el portal oficial de la organización.

Miami cerró el certamen anterior con balance de 79-83, en el tercer lugar de la división Este de la Liga Nacional.

