Señalan a los Marlins como posible destino de relevista de gran nivel

De acuerdo a un reporte reciente, los Marlins de Miami suenan como una alternativa para adquirir al taponero Kyle Finnegan de los Tigres de Detroit

El relevista Kyle Finnegan, de los Tigres de Detroit, celebra luego de sacar un out en un encuentro ante los Marineros de Seattle, el 4 de octubre de 2025.

El relevista Kyle Finnegan, de los Tigres de Detroit, celebra luego de sacar un out en un encuentro ante los Marineros de Seattle, el 4 de octubre de 2025.

ALIKA JENNER / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Marlins de Miami vienen de experimentar una temporada que tomó por sorpresa a aficionados y expertos en 2025. Si bien el conjunto del sur de la Florida no alcanzó los playoffs en esta oportunidad, su desempeño estuvo mucho mejor de lo que sugerían los pronósticos previos al inicio del pasado certamen.

Ahora, en la que será la segunda temporada al mando de Clayton McCullough con los peces, los fanáticos del combinado parecían no saber qué esperar por parte de la directiva, cuyos movimientos invernales tendrán un gran impacto en la estrategia del equipo en 2026.

Reportes recientes señalaron que el alto mando de los Marlins estaba dispuesto a invertir dinero en la plantilla del club en este receso entre campañas y una de las principales áreas en las que los ejecutivos del conjunto podrían hacerlo es en el cuerpo de relevistas.

Embed

De acuerdo a la información suministrada por Mark Feinsand de MLB.com hace algunos días, Miami podría estar tras la pista del cerrador Kyle Finnegan, de los Tigres de Detroit.

Finnegan pasó las últimas cinco temporadas y media con los Nacionales de Washington antes de ser canjeado rumbo a los bengalíes previo a la más reciente fecha límite de cambios en las Grandes Ligas.

"Los Marlins planean invertir con miras a la siguiente campaña y aunque luce poco probable que gasten mucho dinero en alguno de los cerradores de categoría élite disponibles, Finnegan les daría un brazo probado en la parte de atrás del bullpen", explicó Feinsand.

Todo un dolor de cabeza

Si McCullough hubiese contado con mejores opciones para la recta final de los juegos en la contienda anterior, es posible que los Marlins hubiesen finalizado mucho más cerca de los playoffs. Como equipo, desperdiciaron 22 de las 62 oportunidades que tuvieron para salvar juegos. El cerrador Calvin Faucher dejó escapar cinco de sus 20 chances.

Gran parte de los problemas del bullpen estuvieron relacionados con una efectividad colectiva de 4.28, la duodécima peor en toda la Liga Nacional.

Con los Tigres, por su lado, Finnegan lució como un taponero de primera clase. Tuvo récord de 3-0, con una efectividad de 1.50 en 16 apariciones, en las que cubrió 18 innings.

