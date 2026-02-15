domingo 15  de  febrero 2026
¿Adiós a LaLiga? Atlético de Madrid sufre goleada frente al Rayo

El Atlético de Madrid, que realizó nueve cambios en su once inicial con respecto al juego del jueves ante el Barcelona, queda a 15 puntos del líder Real Madrid

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, hace un gesto en la línea de banda durante el partido de fútbol de la liga española entre su club y el RC Celta de Vigo en el Estadio Metropolitano de Madrid, el 15 de febrero de 2025.&nbsp;

AFP / OSCAR DEL POZO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LEGANÉS.- Con un once totalmente renovado, el Atlético de Madrid encajó su segunda derrota consecutiva en LaLiga este domingo ante el Rayo Vallecano por 3-0, en un derbi madrileño desplazado a Leganés en el que entierra casi definitivamente sus esperanzas de pelear por el título.

A falta de catorce jornadas para el final, el Atlético es decididamente un equipo de blanco o negro. Capaz, el jueves, de golear al Barcelona (4-0) o incluso meterle una manita al Real Betis (5-0), y de caer, días después, ante el mismo Betis (1-0) o frente a un Rayo en plena crisis.

Ya descolgados en la lucha por el título, los colchoneros (4º, 45 puntos) bajaron los brazos en el césped del estadio municipal de Butarque, solución de emergencia para que el partido se disputara debido al estado alarmante del césped de Vallecas, la casa del Rayo.

Los jugadores dirigidos por Diego Simeone, que realizó nueve cambios en su once inicial respecto a la ida de la semifinal de la Copa del Rey del jueves ante el Barça, quedan a quince puntos del Real Madrid (1º, 60 unidades) y a trece del Barça (2º, 58 enteros), antes de su desplazamiento a Girona el lunes.

Este domingo, en un estadio apenas medio lleno, los rojiblancos se dejaron sorprender al final de la primera parte con una internada del lateral rumano Andrei Ratiu culminada por el extremo español Fran Pérez (40') y luego con un disparo de Isi Palazón rechazado por el portero esloveno Jan Oblak, pero bien aprovechado por el experimentado Óscar Valentín (45').

El joven defensa senegalés Nobel Mendy, antiguo jugador del París FC, amplió la ventaja de cabeza (76') en el tramo final del encuentro.

Estos tres goles fueron celebrados tímidamente por los pocos aficionados del Rayo presentes en la grada, que aprovecharon sobre todo la ocasión para volver a pedir la dimisión de su presidente, Raúl Martín Presa.

Esta victoria, la primera desde 2013 en un derbi contra el Atlético, supone un enorme golpe para los franjirrojos (16º, 25 puntos) en la lucha por la permanencia.

En la Liga de Campeones de Europa, el Atlético viajará el miércoles a Brujas para la ida del playoff de octavos, sin que se pueda predecir cuál de sus dos caras mostrará.

El Athletic se acerca

Antes, el Athletic de Bilbao (9º, 31 puntos), que iba perdiendo hasta el minuto 58, remontó 2-1 ante el ascendido Oviedo (20º y colista, 16 unidades) para alcanzar a su vecino y rival, la Real Sociedad (8º, 31 enteros), derrotada 4-1 por el Real Madrid en la víspera.

Los rivales vascos, que se reencontrarán dentro de dos semanas para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey (1-0 en la ida para la Real Sociedad), se sitúan ambos a cuatro puntos de la sexta plaza, que da acceso a la Conference League.

En su visita a Mallorca (16º, 24 puntos), el Betis (5º, 38 puntos) tendrá una oportunidad de oro para acercarse al Top-4 este domingo tras la derrota 2-1 del Villarreal (4º, 45 enteros) el sábado en casa del Getafe (11º, 29 unidades).

FUENTE: AFP

