lunes 23  de  febrero 2026
Béisbol

Shohei Ohtani jugará en la Cactus League antes del Clásico Mundial

Shohei Ohtani disputará partidos de la Cactus League antes de unirse a Japón para el Clásico Mundial

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles habla con los aficionados durante el Dodger Fest en el Dodger Stadium el 31 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles habla con los aficionados durante el Dodger Fest en el Dodger Stadium el 31 de enero de 2026 en Los Ángeles, California. 

John McCoy/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El fenómeno japonés de los Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani está programado para disputar un par de encuentros de la Cactus League antes de viajar para integrarse a la selección de Japón rumbo al Clásico Mundial de Béisbol.

Ohtani apareció como primer bate y bateador designado en el juego inaugural del spring training ante los Angels en el Tempe Diablo Stadium, con una previsión inicial de dos o tres turnos al bate. El mánager Dave Roberts explicó que el número de apariciones dependerá de cómo se sienta el jugador durante el partido.

Lee además
El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.
Fútbol

UEFA suspende provisionalmente a Gianluca Prestianni tras denuncia de Vinicius
Ronald Acuña Jr. (42), David Peralta (6) y Luis Rengifo (1) celebran la victoria de Venezuela por 5-1 ante Israel en el Clásico Mundial de Béisbol, el miércoles 15 de marzo de 2023, en Miami.
Opinión

Venezuela, “el hubiera no existe”

Roberts reconoció que aún no conoce la fecha exacta del viaje del japonés para unirse a su selección nacional, aunque confirmó que su participación con Japón está próxima.

Ohtani también lanza y apunta al Cy Young

Además de su rol ofensivo, el estelar jugador bidireccional tiene programada una sesión de pitcheo ante bateadores en vivo, parte de su preparación como lanzador.

El dirigente de los Dodgers aseguró que el jugador de 31 años debería estar en la conversación por el premio Cy Young esta temporada, reflejando la confianza del equipo en su regreso completo al montículo.

Yoshinobu Yamamoto tendrá una última apertura antes del WBC

Por su parte, el derecho japonés fue designado abridor para lanzar dos entradas y cerca de 35 pitcheos en lo que será su única salida con los Dodgers antes de unirse también a Japón para el torneo internacional.

Roberts destacó que el enfoque será trabajar en eficiencia, atacar la zona desde el primer lanzamiento y utilizar su repertorio secundario mientras incrementa progresivamente la carga de trabajo.

Cuando Yamamoto regrese al campamento del equipo angelino, el plan inicial será extenderlo a cuatro episodios y alrededor de 60 lanzamientos.

Dodgers controlarán la carga tras una Serie Mundial histórica

El lanzador de 27 años llega tras una actuación sobresaliente en la última Serie Mundial frente a los Toronto Blue Jays, donde registró marca de 3-0 y una efectividad de 1.09. Su rendimiento lo colocó junto al legendario Randy Johnson como los únicos pitchers desde 1969 en ganar tres juegos en una misma Serie Mundial.

Debido a ese desgaste competitivo, el cuerpo técnico de los Dodgers aseguró que vigilará de cerca su volumen de trabajo tanto a corto como a largo plazo, priorizando la preparación gradual para la temporada.

Temas
Te puede interesar

El cubano americano Fernando Mendoza no lanzará en el NFL Combine y apunta al Pro Day

Barcelona vence al Levante y aprovecha tropiezo del Madrid para volver a ser líder

Lewis Hamilton promete renacer en la F1 2026 tras olvidar “quién era” en su difícil debut con Ferrari

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

Te puede interesar

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Por Daniel Castropé
Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate
CONMEMORACIONES

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
DISTURBIOS

EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"

Vistas caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026.
Advertencia

Nueva York se paraliza ante enorme tormenta invernal