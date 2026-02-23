Shohei Ohtani jugará en la Cactus League antes del Clásico Mundial

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles habla con los aficionados durante el Dodger Fest en el Dodger Stadium el 31 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.

El fenómeno japonés de los Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani está programado para disputar un par de encuentros de la Cactus League antes de viajar para integrarse a la selección de Japón rumbo al Clásico Mundial de Béisbol .

Ohtani apareció como primer bate y bateador designado en el juego inaugural del spring training ante los Angels en el Tempe Diablo Stadium, con una previsión inicial de dos o tres turnos al bate. El mánager Dave Roberts explicó que el número de apariciones dependerá de cómo se sienta el jugador durante el partido.

Roberts reconoció que aún no conoce la fecha exacta del viaje del japonés para unirse a su selección nacional, aunque confirmó que su participación con Japón está próxima.

Ohtani también lanza y apunta al Cy Young

Además de su rol ofensivo, el estelar jugador bidireccional tiene programada una sesión de pitcheo ante bateadores en vivo, parte de su preparación como lanzador.

El dirigente de los Dodgers aseguró que el jugador de 31 años debería estar en la conversación por el premio Cy Young esta temporada, reflejando la confianza del equipo en su regreso completo al montículo.

Yoshinobu Yamamoto tendrá una última apertura antes del WBC

Por su parte, el derecho japonés fue designado abridor para lanzar dos entradas y cerca de 35 pitcheos en lo que será su única salida con los Dodgers antes de unirse también a Japón para el torneo internacional.

Roberts destacó que el enfoque será trabajar en eficiencia, atacar la zona desde el primer lanzamiento y utilizar su repertorio secundario mientras incrementa progresivamente la carga de trabajo.

Cuando Yamamoto regrese al campamento del equipo angelino, el plan inicial será extenderlo a cuatro episodios y alrededor de 60 lanzamientos.

Dodgers controlarán la carga tras una Serie Mundial histórica

El lanzador de 27 años llega tras una actuación sobresaliente en la última Serie Mundial frente a los Toronto Blue Jays, donde registró marca de 3-0 y una efectividad de 1.09. Su rendimiento lo colocó junto al legendario Randy Johnson como los únicos pitchers desde 1969 en ganar tres juegos en una misma Serie Mundial.

Debido a ese desgaste competitivo, el cuerpo técnico de los Dodgers aseguró que vigilará de cerca su volumen de trabajo tanto a corto como a largo plazo, priorizando la preparación gradual para la temporada.