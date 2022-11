Aficionados de Estados Unidos e Irán ofrecen ejemplo de paz

Dos iraníes que residen en Londres, vestidos con camisetas con el lema de las protestas, “Mujer, Vida, Libertad”, fueron acosados repetidamente mientras hablaban con un reportero de The Associated Press el martes. Una de ellos, que se identificó como Maryam y no dio su apellido por temor a represalias del gobierno, recibió un manotazo en el rostro de un hombre iraní que la seguía. Los guardas de seguridad se interpusieron entre ellos, pero no detuvieron al agresor.

Otros hombres hicieron sonar vuvuzelas junto a ellos o los grabaron. Un hombre les gritó, en farsi, "¿por qué no creen que Irán está bien?".

Estados Unidos.jpg El delantero de Estados Unidos, Christian Pulisic, sostiene el balón frente a la afición norteamericana en el encuentro contra Inglaterra en el Mundial de Catar. AFP

Maryam indicó que sus amigos sufrieron el mismo acoso en el partido entre Irán y Gales el viernes.

“No pueden frenarnos. La gente está siendo asesinada y no voy a detenerme por una persona cualquiera. No les tengo miedo", añadió.

La tensión entre estadounidenses e iraníes escaló a otro nivel en días recientes, cuando la federación de fútbol norteamericana publicó una imagen alterada de la bandera de Irán en sus redes sociales, misma que generó la ira de muchos de sus ciudadanos. La acción llevó a que el director técnico de la selección de las barras y las estrellas, Gregg Berhalter, tuviera que disculparse en una rueda de prensa el lunes, en nombre de todo su combinado.

Ese incidente llevó a que muchos temieran por la posibilidad de algún tipo de altercado entre aficionados de ambos países, cuando coincidieran para presenciar el choque de sus selecciones en Catar.