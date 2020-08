Albert Pulojs tiene en la mira a Willie Mays

Pujols, que la botó por primera vez en la campaña el pasado 28 de julio y sumó su decimoquinto grand slam en su carrera el domingo, necesita de tres bambinazos más para conquistar la quinta casilla.

"Me siento lo suficientemente cómodo, aunque probablemente no esté balanceando el bate de la manera que quiero en este momento”, dijo Pujols a MLB.com el pasado domingo luego de su vuelacerca con las bases llenas que impulsó a los Angelinos a la victoria.

https://twitter.com/MLBDominicana/status/1290048967510593537 Nos parece que ese jonrón fue de 4⃣ carreras. #MLBDominicana pic.twitter.com/tZozldd4sd — MLB Dominicana (@MLBDominicana) August 2, 2020

El dominicano de 40 años de edad, pelotero activo con más jonrones, tiene este 2020 y la próxima temporada, si la salud lo acompaña, para superar a Mays.

El resto de los jonroneros que -por ahora- superan a Pujols en la lista de todos los tiempos son: Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) y Alex Rodríguez (696).

"En cuanto a los números, estoy bendecido con todo lo que he logrado y hecho en este juego", dijo Pujols. "Entonces, sabes, dices, 'Sí, 40 años. Sí, me estoy acercando al final de mi carrera. Pero todavía siento que tengo 25 años. Entreno muy duro. He estado saludable durante los últimos 2 años y medio. Sin cirugía, toca madera", comentó el veterano, quien también está dentro antes de iniciar la campaña.