viernes 17  de  abril 2026
Tenis

Alcaraz también se baja del Masters de Madrid y agrava las bajas del torneo

Alcaraz también se baja del Masters de Madrid por lesión en la muñeca y se une a Djokovic, en un duro golpe para el torneo

El español Carlos Alcaraz celebra junto a la afición luego de conseguir una victoria en el torneo de Indian Wells, el 9 de marzo de 2026.

El español Carlos Alcaraz celebra junto a la afición luego de conseguir una victoria en el torneo de Indian Wells, el 9 de marzo de 2026.

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El tenista español Carlos Alcaraz confirmó que no disputará el Mutua Madrid Open debido a una lesión en la muñeca derecha, sumándose así a la ausencia de Novak Djokovic y dejando al torneo sin dos de sus grandes figuras.

“Madrid es casa… y me duele muchísimo no poder jugar aquí”, expresó el número dos del mundo en sus redes sociales, visiblemente afectado por perderse uno de los eventos más importantes de su calendario.

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Una lesión más seria de lo esperado

Alcaraz arrastra molestias desde su participación en el Trofeo Conde de Godó, donde tuvo que retirarse tras su debut frente a Otto Virtanen.

Aunque inicialmente intentó restar importancia a la dolencia, las pruebas médicas confirmaron que la lesión es más grave de lo previsto, lo que le obliga a parar para evitar riesgos mayores.

El murciano venía de disputar la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde cayó ante Jannik Sinner, acumulando desgaste físico en las últimas semanas.

Madrid se queda sin sus grandes estrellas

La baja de Alcaraz se suma a la de Djokovic, quien también renunció al torneo por problemas en el hombro. Ambos son dos de los principales atractivos del certamen que se disputa en la Caja Mágica.

El español, campeón en Madrid en 2023, ya se había perdido la edición de 2025 por lesión, lo que prolonga su mala racha con el torneo de casa.

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El español Carlos Alcaraz observa la pelota mientras juega contra el italiano Jannik Sinner durante la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, el 12 de abril de 2026.

El español Carlos Alcaraz observa la pelota mientras juega contra el italiano Jannik Sinner durante la final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, el 12 de abril de 2026.

Objetivo: llegar a Roma y Roland Garros

Ahora, tanto Alcaraz como Djokovic apuntan a reaparecer en el Masters 1000 de Roma, antes de disputar Roland Garros, donde el español defenderá el título.

La incertidumbre crece en la gira de tierra batida, que pierde a dos de sus máximas figuras en uno de los torneos clave de la temporada.

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