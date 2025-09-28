Alcaraz avanza a las semifinales en Tokio

El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.

TOKIO.- El tenista español Carlos Alcaraz no pareció lastrado por sus problemas de tobillo este domingo y dominó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-2, 6-4 para alcanzar las semifinales del torneo ATP 500 de Tokio .

El número 1 del mundo se lesionó el tobillo durante su entrada en liza en el torneo nipón y admitió en su siguiente partido que la lesión le había preocupado y que pensaba en ella sobre la pista.

Este domingo el español volvió a jugar con vendas, visibles por encima de su media izquierda, y reconoció tras el partido haber adaptado su estilo de juego para proteger la extremidad.

"Tuve que jugar más agresivo de lo normal porque quería que él corriera más que yo en este partido", declaró Alcaraz sobre su estrategia del juego. "Se podía ver que a veces yo no iba tan rápido como quería, estoy teniendo precauciones con los pasos que doy durante el partido".

En una hora y 20 minutos, Alcaraz superó a Nakashima (N.33) y se citó el lunes en las semifinales contra Casper Ruud (N.12).

"No voy a mentir, creo que he jugado increíble hoy", dijo.

Alcaraz, que había cedido tres breaks el sábado contra el belga Zizou Bergs, no tuvo tantas concesiones hacia Nakashima, a quien le rompió el servicio de entrada.

El estadounidense pareció reaccionar en el segundo set, pero Alcaraz logró el break en el quinto juego y, tras desaprovechar tres bolas de partido en el noveno, cerró el encuentro con su servicio.

El noruego Casper Ruud, su rival en semifinales, se impuso 6-3, 6-2 al australiano Aleksandar Vukic.

La otra semifinal enfrentará a los estadounidenses Taylor Fritz (N.5) y Jenson Brooksby (N.86).

