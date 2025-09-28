domingo 28  de  septiembre 2025
DEPORTES

Alcaraz avanza a las semifinales en Tokio

El español Carlos Alcaraz, primera raqueta mundial, dejó evidencia de su recuperación física al superar al estadounidense Brandon Nakashima por 6-2, 6-4

El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.

El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TOKIO.- El tenista español Carlos Alcaraz no pareció lastrado por sus problemas de tobillo este domingo y dominó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-2, 6-4 para alcanzar las semifinales del torneo ATP 500 de Tokio.

El número 1 del mundo se lesionó el tobillo durante su entrada en liza en el torneo nipón y admitió en su siguiente partido que la lesión le había preocupado y que pensaba en ella sobre la pista.

Lee además
El argentino Francisco Cerúndolo devuelve una pelota en un partido en el Abierto de Miami, el 23 de marzo de 2025.
TENIS

España, sin Alcaraz, y Argentina buscan meterse en la fase final de la Copa Davis
El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.
TENIS

Alcaraz, flamante número 1 del mundo, regresa a la acción en EEUU. ¿Dónde y cuándo?

Este domingo el español volvió a jugar con vendas, visibles por encima de su media izquierda, y reconoció tras el partido haber adaptado su estilo de juego para proteger la extremidad.

"Tuve que jugar más agresivo de lo normal porque quería que él corriera más que yo en este partido", declaró Alcaraz sobre su estrategia del juego. "Se podía ver que a veces yo no iba tan rápido como quería, estoy teniendo precauciones con los pasos que doy durante el partido".

En una hora y 20 minutos, Alcaraz superó a Nakashima (N.33) y se citó el lunes en las semifinales contra Casper Ruud (N.12).

"No voy a mentir, creo que he jugado increíble hoy", dijo.

Alcaraz, que había cedido tres breaks el sábado contra el belga Zizou Bergs, no tuvo tantas concesiones hacia Nakashima, a quien le rompió el servicio de entrada.

El estadounidense pareció reaccionar en el segundo set, pero Alcaraz logró el break en el quinto juego y, tras desaprovechar tres bolas de partido en el noveno, cerró el encuentro con su servicio.

El noruego Casper Ruud, su rival en semifinales, se impuso 6-3, 6-2 al australiano Aleksandar Vukic.

La otra semifinal enfrentará a los estadounidenses Taylor Fritz (N.5) y Jenson Brooksby (N.86).

Pogacar consigue su segundo título mundial

Historia por partida doble: Tadej Pogacar entró un poco más en el modo leyenda este domingo en Kigali al revalidar su título de campeón del mundo, después de atacar a 104 kilómetros para meta en estos primeros Mundiales de ciclismo en África.

"No puedo atacar siempre a 100 km de meta como el año pasado" en Zúrich, en su primer título, había asegurado el esloveno antes de la carrera, en la que recorrió 66 kilómetros en solitario.

Determinado y sin bajar el ritmo, incluso aumentándolo con el paso de los kilómetros, el cuatro veces ganador del Tour de Francia se impuso con un margen cómodo de 1 minuto y 28 segundos al belga Remco Evenepoel.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Alcaraz asegura que "tengo que estar preparado" para el cambio de Sinner

Alcaraz asegura que "estamos luchando por algo mejor" con respecto a carta a los Grand Slam

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Cartel de los Soles opera para desestabilizar a EEUU y Latinoamérica

El director técnico del Liverpool, Arne Slot, hace un gesto durante un partido de la Premier League, el 27 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

¡Sorpresa! Liverpool sufre su primera derrota de la temporada a manos del Crystal Palace

Expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, candidato a las elecciones presidenciales del domingo 17 de agosto
BOLIVIA

Jorge Tuto Quiroga vaticina un cambio en Venezuela como ocurre en Bolivia

Te puede interesar

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, asiste a la Ceremonia Anual de Conmemoración del 11-S en el Memorial y Museo Nacional del 11-S el 11 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

El alcalde de Nueva York anuncia que se retira de la carrera por la reelección

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

El exministro de Agricultura de China, Tang Renjian.  video
PURGA EN ALTAS ESFERAS

Condenan a muerte en China a exministro de Agricultura

Playa Cala Mesquida. 
TURISMO

Mallorca, lujo responsable en el corazón del Mediterráneo

Imagen referencial.  video
SUCESOS

Tiroteo desde lancha en Carolina del Norte deja tres muertos y varios heridos