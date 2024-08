Alcaraz batalla contra la adversidad para mantener viva su racha en el US Open

El reciente campeón del Abierto de Francia y Wimbledon enderezó el rumbo y acabó imponiéndose el martes 6-2, 4-6, 6-3, 6-1 ante Li Tu, un desconocido australiano que entró en el cuadro principal del US Open tras sortear la fase previa y que competía apenas en el segundo Slam de su carrera.

Tenis Escenario para una tercera final entre Djokovic y Alcaraz queda abierto para el US Open

Las consagraciones en la arcilla de París y el césped de Wimbledon dejaron al español con cuatro majors a sus 21 años.

Si añade otro título del US Open al que atrapó en 2022, el español emulará a Rod Laver (1969) y Rafael Nadal (2010) como los únicos hombres que han obtenido esos títulos de Grand Slam en un mismo año durante la era abierta.

También llegó a los 60 triunfos en 70 partidos disputados en los Slams.

Todas estas estadísticas y referencias históricas deslumbran a Alcaraz. También sirven para alimentar su ambición.

Carlos Alcaraz (25).jpg En foto del 16 de julio del 2024, el español Carlos Alcaraz celebra con el trofeo al vencer a Novak Djokovic en la final de Wimbledon. AP Foto/Kirsty Wigglesworth

“Vamos a intentar que la racha siga subiendo", apuntó. “Para mí es un honor poder ir compartiendo este tipo de estadísticas con grandes leyendas del deporte.

"Ahora son 60 victorias, y cuando sean 70, iremos por las 80. Y así intentar llegar a las máximas victorias posibles”, añadió.

El susto quedó en el pasado

Alcaraz apenas había disputado un partido tras caer ante Novak Djokovic en la final de los Juegos Olímpicos de París — una derrota ante Gael Monfils al debutar en el Masters de Cincinnati. Tuvo que frenar un entrenamiento el sábado en Nueva York por precaución tras torcerse el tobillo derecho.

No evidenció molestia alguna al dominar a placer los últimos dos sets — llevándose diez de los últimos juegos — frente al 186 del escalafón, para citarse con el neerlandés Botic van de Zandschulp.

¿La única inquietud? Evitar lo que denominó “desconexiones” que le costaron ceder un set.

“Es algo que ya he dicho muchas veces que tengo que mejorar... Cometí muchos errores que no tocaban, pasé de dos no forzados en el primer set a 18 en el segundo", indicó.

“No puedo permitir que pasen este tipo de desconexiones, cometer tantos errores sin saber por qué”, añadió. "Pero voy contento con el nivel, por la manera que he golpeado la bola, por la manera que me he movido, con buenas sensaciones, excepto en esas pequeñas cosas”.

FUENTE: AP