Alcaraz cae en el debut del Masters 1000 de París

El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz , fue eliminado este martes en su debut en el Masters 1000 de París por el británico Cameron Norrie (31º), que le ganó 4-6, 6-3, 6-4 en partido de segunda ronda.

El español, de 22 años, se despidió del torneo parisino en pista cubierta antes de lo esperado en sus tres últimas ediciones -octavos en 2024 y segunda ronda en 2023- y nunca pasó de cuartos de final (2022).

TENIS Alcaraz se alista para liderar a España en una Copa Davis sin Sinner

Tocado en el tobillo izquierdo, Alcaraz no jugaba desde finales de septiembre tras su título en el ATP 500 de Tokio.

"Estoy muy decepcionado con mi nivel de hoy", declaró Alcaraz a los periodistas tras la derrota. "Tenía todas las ideas claras, todos los objetivos claros, pero hoy, incluso en el primer conjunto, que gané, sentí que podía hacer mucho más de lo que hice".

A pesar de haber apuntado el primer set, el campeón este año de Roland Garros y del US Open encadenó numerosos errores no forzados (54) antes de ceder al término de 2 horas y 22 minutos de partido.

"Tengo que darle crédito a Cam... Ha jugado muy bien hoy, un partido sólido, y creo que esa ha sido la clave", apuntó el murciano.

Se abre la lucha por el trono

La derrota abre la puerta a que Jannik Sinner arrebate al español el trono del tenis mundial, siempre y cuando el italiano conquiste el torneo parisino.

Sinner, que debutará el miércoles contra la belga Zizou Bergs (41º), deberá defender 1.500 puntos en el Masters de Turín, que ganó en 2024, cuando Alcaraz cayó en primera fase.

Cameron Norrie, de 30 años, se enfrentará en los octavos de final al vencedor del partido entre los franceses Arthur Rinderknech (29º) y Valentin Vacherot (40º), previsto el miércoles por la mañana en la pista central de La Défense Arena.

El británico afirmó que la victoria fue probablemente "la número uno" en importancia de su carrera.

"He trabajado muy duro este año, así que es genial conseguir una victoria como esta para que todo haya valido la pena", añadió el exnúmero ocho del mundo.

Aunque la eliminación del tenista de El Palmar a primeras de cambio fue la noticia del día, la jornada del martes también deparó la clasificación a la segunda ronda de dos jugadores sudamericanos: el brasileño João Fonseca y el argentino Camilo Ugo Carabelli.

Almeida y Carabelli avanzan

Vencedor el domingo del ATP 500 de Basilea, Fonseca se impuso este martes al canadiense Denis Shapovalov por 5-7, 6-4, 6-3.

El prodigio carioca, número 28 del mundo, arrancó el partido perdiendo el primer set, luego de ceder su servicio únicamente en el duodécimo juego.

El tenista de 19 años arrancó la segunda manga con un break de entrada a Shapovalov (24°), y en el séptimo juego logró hacerlo de nuevo para liderar 5-2.

Pese a que el canadiense le devolvió el quieto en el siguiente juego, Fonseca pudo cerrar el set con un cómodo 6-3.

Después, el brasileño arrancó el decisivo tercer set con un nuevo break a su favor, y estuvo a punto de volver a hacerse con el servicio del canadiense en el séptimo juego.

Finalmente, tuvo que esperar al noveno para cerrar el partido mientras servía Shapovalov, de 26 años.

Fonseca se medirá en la segunda ronda al ruso Karen Khachanov, decimocuarto de la ATP.

Peor suerte tuvieron los argentinos Tomás Martín Etcheverry (58°) y Francisco Comesaña (68°), eliminados en el estreno.

Etcheverry fue la víctima de su compatriota Camilo Ugo Carabelli (49°), que se impuso 7-5, 6-3 y se enfrentará en la siguiente ronda al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo.

Por su parte, Comesaña empezó a ganar su partido contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (10°) pero terminó inclinándose 6-7 (2/7), 6-3, 6-3.

Auger-Aliassime busca un boleto para las ATP Finals, al igual que el estadounidense Taylor Fritz, que cerró el día en la pista Central derrotando al australiano Aleksandar Vukic (103º).

FUENTE: AFP