Chelsea recibe millonaria multa y sanciones por irregularidades financieras del pasado

El club londinense, Chelsea FC, fue sancionado por la Premier League con una multa de 10.75 millones de libras y un veto a su academia tras descubrirse pagos no declarados entre 2011 y 2018.
Chelsea fue sancionado por la Premier League con una multa de 10.75 millones de libras y un veto a fichajes en su academia por pagos no declarados realizados entre 2011 y 2018
El club londinense, Chelsea FC, fue sancionado por la Premier League con una multa de 10.75 millones de libras y un veto a su academia tras descubrirse pagos no declarados entre 2011 y 2018.
El Chelsea ha sido sancionado por la Premier League con una multa de 10.75 millones de libras y un veto inmediato de nueve meses para fichar jugadores en su academia, además de recibir una prohibición de fichajes por un año que queda suspendida, como consecuencia de irregularidades financieras cometidas en el pasado.
Las sanciones están relacionadas con una investigación sobre pagos no declarados realizados entre 2011 y 2018, durante la etapa en la que el club era propiedad del empresario ruso Roman Abramovich.
La liga inglesa determinó que terceras partes vinculadas al club realizaron pagos no revelados a jugadores, agentes no registrados y otras personas relacionadas con transferencias y operaciones del club.
Estas irregularidades salieron a la luz después de que el nuevo grupo propietario liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly, que adquirió el Chelsea en 2022, compartiera información con las autoridades del fútbol inglés sobre posibles incumplimientos históricos.
Sin embargo, la Premier League señaló que aunque los pagos no fueron reportados correctamente, incluso si hubieran sido incluidos en los informes financieros de la época el club no habría violado las reglas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR).
Uno de los factores clave para determinar las sanciones fue la colaboración del club durante la investigación.
Según la Premier League, Chelsea realizó auto reportes voluntarios, admitió las infracciones y proporcionó miles de documentos para facilitar el proceso.
Por esta razón, la liga consideró la “cooperación excepcional” del club como un elemento mitigante al momento de decidir el castigo.
Además del caso con la Premier League, el club también enfrenta 74 presuntas infracciones a las reglas de la Federación Inglesa (FA) relacionadas con la misma información revelada por los nuevos propietarios.
En un comunicado oficial, Chelsea aseguró que desde el inicio del proceso colaboró plenamente con los organismos reguladores y notificó de manera voluntaria cualquier posible irregularidad detectada durante la investigación.