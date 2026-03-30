Sinner completa el "Doblete del Sol" con un segundo título en Miami

El italiano Jannik Sinner celebra tras vencer a su compatriota Luciano Darderi en un partido del Abierto de Australia en Melbourne, el 26 de enero de 2026.

MIAMI.- El italiano Jannik Sinner derrotó este domingo al checo Jiri Lehecka y ganó su segundo Masters 1000 de Miami , con el que completó, además, el doblete de títulos conocido como "Sunshine Double".

Sinner es el primer tenista en conquistar consecutivamente los trofeos de Indian Wells y Miami desde Roger Federer en 2017, pero es el único en lograrlo sin ceder un set a lo largo de los dos Masters 1000 estadounidenses.

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El número dos mundial remató su impecable mes de marzo al batir este domingo a Lehecka (22º) por un doble 6-4 en una final retrasada por problemas climáticos.

Triunfador en una lluviosa Miami, Sinner es el octavo tenista masculino en coronar el "Doblete del Sol", una gesta que también firmó el sábado Aryna Sabalenka en la rama femenina.

Antes de Sinner lo consiguieron el suizo Federer (2005, 2006 y 2017), el serbio Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016), el chileno Marcelo Ríos (1998) y los estadounidenses Andre Agassi (2001), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) y Jim Courier (1991).

"Es algo que nunca habría pensado que ganaría, porque es difícil de lograr", se felicitó Sinner. "Venir aquí y rendir otra vez a un nivel muy alto después de Indian Wells significa mucho".

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El italiano se colocó así a sólo 1.190 puntos del líder de la ATP, Carlos Alcaraz, a las puertas de la temporada de tierra batida.

"Carlos ha sido tan constante durante tanto tiempo. Y en la arcilla todos sabemos lo fuerte que es", dijo Sinner sobre el español.

"Pero yo me preocupo por mí. Ahora lo más importante es recuperarme y disfrutar del momento porque no tengo mucho tiempo para adaptarme a la tierra batida si quiero jugar en Mónaco", señaló Sinner sobre el próximo torneo Masters 1000, que arranca el 5 de abril en Montecarlo.

Racha récord

Tras dos finales perdidas en 2021 y 2023, Sinner conquistó su primer título de Miami en 2024. Desde esa edición encadena 12 partidos ganados seguidos, ya que en 2025 no defendió la corona al estar suspendido por su doble positivo por clostebol.

Con la ausencia de Djokovic y la temprana caída de Alcaraz este año, las puertas se le abrieron de par en par para alcanzar el título 26 de su carrera y séptimo de nivel Masters 1000.

En esa categoría, solo inferior a los Grand Slams, Sinner ostenta una racha récord de 17 victorias seguidas sin ceder un set, con la que triunfó en noviembre en París y este mes en las dos grandes paradas de la gira estadounidense de pista rápida.

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Su última víctima fue Lehecka, debutante en una final de Masters 1000 tras dos formidables semanas en las que no cedió una sola vez su servicio.

"Estoy muy contento y muy triste al mismo tiempo de estar aquí, la próxima vez espero levantar el trofeo", dijo el checo sobre el escenario.

Servicio infalible

Lehecka, de 24 años, plantó batalla de principio a fin para emular a su compatriota Jakub Mensik, quien sorprendió a Djokovic en la final de Miami de 2025.

Como un año atrás, la lluvia fue protagonista al posponer una hora y media el inicio del partido e interrumpirlo después de que el italiano ganara el primer set.

El retraso no descentró a Sinner, que sólo necesitó dos juegos para acabar con la imbatibilidad del servicio de Lehecka.

El ex número uno mundial cimentó después el triunfo con su excepcional servicio, cuya reciente mejora ha sido fundamental para su actual racha ganadora.

Líder en juegos ganados al servicio (94%) y puntos obtenidos con el primer saque (81%) este año, Sinner anotó este domingo 10 "aces" y solventó sin problemas las únicas tres pelotas de "break" que concedió, todas en el cuarto juego del partido.

FUENTE: AFP