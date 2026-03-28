sábado 28  de  marzo 2026
TENIS

Sinner avanza a la final en Miami y pugnará por el "Sunshine Double"

El italiano Jannik Sinner, que venció al alemán Alexander Zverev en semifinales, tendrá al checo Jiri Lehecka como su rival en la instancia decisiva en Miami

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria contra el belga Zizou Bergs tras su partido de individuales en la tercera jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, el 29 de octubre de 2025.&nbsp;

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria contra el belga Zizou Bergs tras su partido de individuales en la tercera jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, el 29 de octubre de 2025. 

Dimitar DILKOFF / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El italiano Jannik Sinner avanzó este viernes a la final del Masters 1000 de Miami, en la que chocará frente al checo Jiri Lehecka por su segunda corona del torneo.

Sinner, que se deshizo en las semifinales del alemán Alexander Zverev, tiene también a su mano completar el "Sunshine Double", como se conoce al doblete de títulos seguidos de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

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Sinner, número dos mundial, se ganó esta oportunidad al tumbar a Zverev (4º) por séptima ocasión consecutiva, esta vez por marcador de 6-3 y 7-6 (7/4) en casi dos horas de juego.

"Estar de nuevo en la final significa mucho", afirmó Sinner. "Ha sido una gira (en pista rápida) increíble, intentando jugar el mayor número de partidos posible. Ese era mi objetivo y no podría haberlo hecho mejor, hoy fue un partido muy duro".

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En Miami, Sinner perdió dos finales en 2021 y 2023 antes de hacerse finalmente con el trofeo en 2024.

Ahora encadena 11 partidos seguidos invicto, ya que en 2025 no compitió al estar suspendido por su doble positivo por clostebol.

Ni siquiera Zverev, que también se encuentra en un buen momento, pudo arrebatarle un set a Sinner, que lleva una racha récord de 16 victorias seguidas por la vía rápida en torneos Masters 1000.

En ese acelerón se hizo con el título de París en noviembre y el de Indian Wells, hace dos semanas, donde también apeó a Zverev en semifinales.

Zverev contra el muro

Zverev, que no vence a Sinner desde septiembre de 2023, lo intentó esta vez con estrategia más agresiva, que viene dándole dividendos en este arranque de temporada.

"Creo que voy a intentar ser ese jugador (más agresivo) durante el resto de mi carrera", dijo a la prensa, después del partido.

El germano conectó hasta 15 aces, por cinco de su rival, pero Sinner sólo necesitó un "break" en el cuarto juego para anotarse el primer set.

Zverev estuvo por delante 3-2 en el "tie break", pero un error posterior, con un "smash" fallido en la red, permitió que Sinner ganara y celebrara el triunfo con más vehemencia de lo habitual.

"Creo que el segundo set pudo haber ido para cualquiera de los dos lados. Sentí que empezaba a dominar de verdad los puntos desde el fondo, pero en el 'tie break', en el último juego, él sacaba increíble y yo apenas tocaba la pelota. Así que hay que reconocérselo, y por supuesto el 'smash' que fallé fue muy desafortunado", declaró el alemán.

El veterano, que recuperará el lunes el número tres mundial de manos de Novak Djokovic, sigue estrellándose contra el duopolio de Sinner y Carlos Alcaraz, su verdugo en semifinales del Abierto de Australia.

Primera final Masters 1000 de Lehecka

Sinner es el favorito indiscutible en una edición en la que el español Alcaraz fue eliminado temprano y a la que no acudió Djokovic por lesión.

El único que puede impedirlo es Lehecka, debutante en una final Masters 1000 y al que Sinner ha barrido en sus tres duelos anteriores.

El checo, sin embargo, ha mostrado en este torneo que tiene un peligroso arsenal, especialmente un servicio que no ha perdido en la quincena.

Número 22 de la ATP, Lehecka es el primer jugador en llegar a una final de Masters 1000 sin ceder un break desde Djokovic en Shanghái en 2018.

"Es un jugador increíble, lo ha mostrado no solo en este torneo sino en toda su carrera", le alabó Sinner.

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La última víctima del checo fue el francés Arthur Fils, que se estrenaba el viernes en semifinales de Masters 1000.

Lehecka, de 24 años, barrió a la promesa francesa, de 21, por un doble 6-2 en sólo 75 minutos de juego.

"Confié mucho en mi juego y en el trabajo que hice. No importaba cuándo, pero sabía que llegaría y hoy fue un buen ejemplo de cómo quiero jugar", afirmó el checo.

Lehecka perseguirá el domingo su tercer título de ATP, tras los de Adelaida (2024) y Brisbane (2025), y también suceder en el palmarés de Miami a otro joven jugador checo, Jakub Mensik.

La final del WTA 1000 femenino la disputarán el sábado la bielorrusa Aryna Sabalenka, vigente campeona y número uno mundial, frente a la estrella local Coco Gauff.

FUENTE: AFP

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