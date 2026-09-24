jueves 24  de  septiembre 2026
TENIS

Alcaraz aboga por suprimir los partidos de madrugada en los Grand Slams

El español Carlos Alcaraz fue eliminado del pasado US Open tras un maratónico encuentro con el estadounidense Ben Shelton que duró casi cuatro horas y media

El español Carlos Alcaraz se despide de la afición luego de quedar eliminado en el US Open, el 9 de septiembre de 2026.

El español Carlos Alcaraz se despide de la afición luego de quedar eliminado en el US Open, el 9 de septiembre de 2026.

LEONARDO MUNOZ / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LONDRES.- El español Carlos Alcaraz llamó a poner fin a los partidos que acaban muy tarde en los torneos del Grand Slam, semanas después de su eliminación en el US Open ante Ben Shelton en un duelo que acabó pasadas las tres y media de la madrugada local.

Ese cuarto de final, disputado a cinco sets (6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10/7) comenzó en la noche de un martes y terminó en la madrugada del miércoles tras 4 horas y 28 minutos, siendo el partido que más tarde ha acabado en la historia del Abierto de Estados Unidos.

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"Para un jugador que termina a las 3h30 de la madrugada, eso significa que tenemos que dejar la pista a las 4h30 y luego volver al hotel", declaró el número tres del mundo en una rueda de prensa en Londres en la víspera del inicio de la Laver Cup.

"No te acuestas antes de las 6h30 o las 7 de la mañana. Para recuperarte antes del siguiente partido, es el rival quien tiene la ventaja. Es demasiado. Van a tener que hacer algo. No hablo de las 3h30, incluso acabar a medianoche ya es demasiado tarde", aseguró el siete veces ganador de Grand Slam.

En Wimbledon, los partidos acaban a las 23h00, hora local, pero el US Open, Roland Garros y el Abierto de Australia no tienen un horario máximo para interrumpir los encuentros.

El partido que Novak Djokovic ganó en 2024 contra Lorenzo Musetti terminó a las 3h07 de la madrugada en París y los partidos en Nueva York o Melbourne a menudo duran hasta bien entrada la noche.

Una posible solución sería que los partidos de Grand Slam adoptaran el formato al mejor de tres sets que se utiliza en otros torneos de la ATP e incluso reducir el número de juegos necesarios para ganar un set, pasando de seis a cuatro, como sugirió Djokovic en agosto pasado.

Agassi apoya el formato actual

Pero otra leyenda del tenis, Andre Agassi, insiste en que los jugadores que ganan un Grand Slam son admirados por haber llevado sus capacidades al límite.

"Estoy absolutamente convencido de que debemos conservar este formato (a cinco sets)", opinó el ocho veces ganador de Grand Slam y capitán del equipo del Resto del Mundo en la Laver Cup.

"No queremos que se alargue hasta tan tarde. Es una pena. Yo me he encontrado muchas veces en esa situación (...) Hacemos lo que podemos, pero sigue siendo un deporte de gladiadores", subrayó el estadounidense.

"Tiene que haber una distinción entre ganar los torneos de Grand Slam, los más grandes, y el resto de semanas del año", concluyó Agassi.

FUENTE: AFP

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