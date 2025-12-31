Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.

MIAMI .- El sur de Florida recibe el 2026 entre luces, celebraciones y la emblemática caída de la Gran Naranja frente al Hotel InterContinental del Downtown de Miami. Sin embargo, mientras las multitudes disfrutan de los últimos instantes del Año Nuevo , muchos se preguntan qué comercios estarán disponibles el 1 de enero para hacer compras de última hora, reponer lo necesario después de la celebración o incluso para quienes esta fecha es cotidianidad.

• Publix abrirá sus puertas, pero cerrará temprano, a las 7 p.m., dando oportunidad a quienes necesitan abastecerse tras la celebración.

• ALDI y Trader Joe’s permanecerán cerrados durante toda la jornada, por lo que se recomienda planificar con anticipación.

• Sedano’s operará de 8 a.m. a 8 p.m., ofreciendo una alternativa conveniente para quienes buscan productos frescos y básicos.

Grandes almacenes y minoristas

• Walmart y Target mantendrán su horario habitual, permitiendo a los compradores organizar sus recorridos sin sorpresas.

• Macy’s abrirán con tiempo extendido de 10 a.m. a 9 p.m.

• IKEA de 11 a.m. a 9 p.m.

• Home Depot seguirá funcionando en de manera regular.

• Costco permanecerá cerrado.

Farmacias y tiendas de conveniencia

• CVS Pharmacy tendrá muchas sucursales abiertas; conviene llamar o consultar antes de salir.

• Walgreens no tendrá modificaciones

• 7-Eleven mantiene la mayoría de sus locales abiertos las 24 horas, aunque algunas ubicaciones podrían ajustar su jornada por la festividad.

Negocios locales y pequeños emprendimientos

Algunos negocios locales y pequeños emprendimientos podrían abrir sus puertas el primer día del año, aunque su disponibilidad puede variar a conveniencia de cada lugar. Cafés, tiendas de artesanías, emprendimientos familiares, restaurantes, entre otros también ofrecen la posibilidad de disfrutar y encontrar productos únicos y apoyar la economía local.

Aunque ciertas tiendas bajan sus cortinas, la mayoría de los comercios esenciales permanecerán disponibles, garantizando que la comunidad pueda iniciar el 2026 con todo lo necesario. Se recomienda planificar con anticipación y verificar los horarios locales, siempre será la mejor forma de evitar contratiempos y disfrutar de un inicio de año sin sobresaltos.

Desde DIARIO LAS AMÉRICAS deseamos a todos los lectores un 2026 lleno de salud, alegría y prosperidad. Que sea un ciclo de encuentros felices, metas alcanzadas y momentos que valgan la pena recordar. ¡Feliz Año Nuevo!