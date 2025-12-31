Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump emitió los primeros vetos de su segundo mandato, al bloquear dos proyectos de ley bipartidistas relacionados con infraestructura.

El presidente argumentó que bloquear ambas medidas era necesario para ahorrar dinero a los contribuyentes.

DECLARACIONES Trump: "El próximo presidente de la Reserva Federal deberá trabajar para beneficio de EEUU"

FESTIVIDAD El mundo despide el 2025, año de tregua en Gaza y del regreso de Trump a la Casa Blanca

“Ya basta. Mi administración está comprometida a evitar que los contribuyentes estadounidenses financien políticas costosas y poco confiables. Poner fin al enorme costo de los subsidios con dinero de los contribuyentes y restaurar la cordura fiscal es vital para el crecimiento económico y la salud fiscal de la nación”, dijo Trump en un mensaje al Congreso, explicando su veto a uno de los proyectos de ley, H.R. 131, que busca reducir los pagos que ciertas comunidades en Colorado realizan para la construcción de un acueducto.

El otro proyecto de ley vetado, H.R. 504, ampliaría las tierras reservadas para la tribu Miccosukee en Florida.

El Congreso puede anular el veto del presidente aprobando el proyecto de ley nuevamente con una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.

El veto de Trump a H.R. 131, en particular, generó un par de críticas de representantes demócratas, como era de esperar.

FUENTE: CNN