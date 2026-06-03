Stephen Curry firma con linea china un acuerdo histórico de más de 400 millones de dólares

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors habla con ESPN durante la jornada de prensa de los Golden State Warriors en el Chase Center el 29 de septiembre de 2025 en San Francisco, California.

El estelar base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, tiene nueva casa comercial. El cuatro veces campeón de la NBA anunció este lunes la firma de un acuerdo de patrocinio con la empresa china de artículos deportivos li-ning.com, poniendo fin oficialmente a su larga relación con underarmour.com.

Según informó Shams Charania, de ESPN, el contrato tendrá una duración de 10 años y un valor superior a los 400 millones de dólares. La oferta fue suficiente para convencer a Curry pese a que recibió propuestas similares de otras marcas, incluida al menos una económicamente más elevada.

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El acuerdo contempla además el desarrollo de una línea completa de productos de golf bajo el nombre del jugador, ampliando la presencia comercial de Curry más allá del baloncesto.

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Li-Ning continúa fortaleciendo su presencia en la NBA con algunas de las principales figuras de la liga. Entre sus atletas destacados se encuentra el compañero de Curry en los Warriors, Jimmy Butler. La marca también mantiene vínculos con leyendas como Shaquille O'Neal y Dwyane Wade, quien firmó una extensión de por vida en 2018.

Tras su salida de Under Armour en noviembre, Curry fue visto utilizando zapatillas de distintas marcas durante los partidos, incluyendo modelos de Li-Ning y de anta.com. Esta última es conocida por patrocinar a figuras como Kyrie Irving y Klay Thompson, excompañero de Curry en Golden State.

A sus 38 años, Curry continúa siendo uno de los atletas más influyentes del deporte mundial. Mientras su contrato con los Warriors expira al finalizar la próxima temporada, el base es elegible para negociar una extensión con la franquicia este mismo verano. En paralelo, este nuevo acuerdo con Li-Ning refuerza su posición como una de las figuras comerciales más valiosas de la NBA.