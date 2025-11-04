martes 4  de  noviembre 2025
Djokovic se estrena en Atenas con victoria sobre chileno Tabilo

El serbio Novak Djokovic tuvo un regreso triunfal a las canchas al derrotar al sudamericano por 7-6 (7/3), 6-1 este martes en el ATP 250 de Atenas

El serbio Novak Djokovic celebra su victoria contra Sebastian Korda de Estados Unidos durante el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida.&nbsp;

El serbio Novak Djokovic celebra su victoria contra Sebastian Korda de Estados Unidos durante el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida. 

AFP / Matthew Stockman
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ATENAS.- Novak Djokovic cumplió este martes en su entrada en liza en el torneo ATP 250 de Atenas al batir al chileno Alejandro Tabilo 7-6 (7/3), 6-1.

El serbio de 38 años, N.5 del mundo, se vio obligado a dirimir el primer set en el tie-break, pero se llevó con más facilidad el segundo ante el chileno de 28 años, 89º del mundo, al que le rompió el servicio en dos ocasiones en esa segunda manga.

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
En los octavos de final en la capital griega, donde juega por primera vez, el serbio con 24 'Grandes' en su palmarés se medirá con el ganador del duelo entre el estadounidense Eliot Spizziri (N.96 de la ATP) y el portugués Nuno Borges (N.47).

"Djoko", que renunció a participar en el Masters 1000 de París ganado el domingo por el italiano Jannik Sinner, está ya clasificado para las ATP Finals, que reunirá a los ocho mejores jugadores del año del 9 al 16 de noviembre.

Sabalenka se acerca a semis

La N.1 del mundo, Aryna Sabalenka, se acercó a semifinales del Masters WTA al batir a la estadounidense Jessica Pegula 6-4, 2-6, 6-3, este martes en Riad (Arabia Saudita).

En el primer partido del día en el grupo "Steffi Graf", Coco Gauff, N.3 del mundo y vigente campeona del torneo que reúne a los ocho mejores raquetas de la temporada, se relanzó en la carrera a semifinales tras infligir a Jasmine Paolini una nueva derrota, por 6-3, 6-2, que envió a casa a la italiana (8ª).

Derrotada por Pegula (N.5) en su primer partido el domingo, Gauff salió decidida a no tropezar de nuevo y rompió el servicio de su rival en su primera oportunidad.

Más sólida en los intercambios, la jugadora de Florida, campeona de Roland Garros el pasado mes de junio, se colocó 3-0 arriba en un primer set que cerró en 40 minutos con un último juego en blanco.

En el segundo parcial, el pulso entre ambas duró hasta el 2-2, antes de que Gauff se apuntase los cuatro siguientes juegos seguidos ante Paolini, visiblemente debilitada por un virus que sufre desde hace días.

La italiana, derrotada por la N.1 del mundo Sabalenka el domingo, ya no podrá en ningún caso clasificar a semifinales.

"Creo que Jasmine no estaba hoy al 100%, pero se mueve muy bien y golpea muy bien", declaró sobre la pista Gauff, que sigue en la carrera por revalidar el título por el que compiten las ocho mejores raquetas del circuito femenino.

Horas después, Sabalenka se recuperó de una rotura del servicio en el tercer juego del tercer y definitivo set para vengar su reciente derrota ante Pegula en las semifinales de Wuhan (China) y reforzar sus opciones de meterse en semifinales en la capital saudita.

"Es una jugadora increíble, siempre me exige al máximo", declaró Sabalenka sobre su rival. "En el tercer set, simplemente me dije a mí misma que tenía que ir a por todas. Me encanta jugar contra ella porque siempre son grandes partidos, de un gran nivel, con grandes puntos", agregó.

Sabalenka, Gauff y Pegula pugnarán el jueves por avanzar a las rondas eliminatorias.

Antes de la última fecha de la fase de grupos, una sola jugadora se aseguró estar en semifinales: la kazaja Elena Rybakina.

FUENTE: AFP

