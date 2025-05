Alcaraz y Swiatek con la tarea de conquistar Roland Garros

"No fue un partido fácil, ella jugó con mucha libertad. Sé que necesito ser más proactiva e intentar usar mis armas. Estoy contenta con mi rendimiento, hice un partido sólido", señaló la cuatro veces campeona en París.

La polaca, de 23 años -24 el 31 de mayo-, se enfrentará en la próxima ronda a la británica Emma Raducanu (41ª), que batió a la china Wang Xinyu (43ª); 7-5, 4-6 y 6-3.

Al mismo tiempo y en la Suzanne Lenglen Bouzas dio el gran golpe con una paliza en 57 minutos a Navarro, semifinalista en el último US Open. La española de 22 años vuelve a protagonizar un estreno arrollador en un 'grande' tras eliminar el año pasado a la defensora del título en Wimbledon Marketa Vondrousova en la primera ronda.

swiatekigamad.jpg La polaca Iga Swiatek devuelve el balón a la estadounidense Madison Keys durante su partido de cuartos de final del Abierto de Madrid 2025 en la Caja Mágica de Madrid, el 30 de abril de 2025. AFP / OSCAR DEL POZO

'Mirar la placa de Rafa para inspirarme'

En la primera jornada en la que la Philippe Chatrier luce la placa inaugurada el domingo para homenajear a Rafael Nadal, con su huella y el 14 en referencia a sus títulos de campeón, Paula Badosa (10ª) pensó en su ilustre compatriota para remontar ante Naomi Osaka (49ª); 6-7 (1/7), 6-1 y 6-4.

"Cuando he perdido el primer set lo primero que he hecho ha sido mirar la placa de Rafa para inspirarme. Me he dicho 'vamos, Paula, tienes que luchar como él lo hacía'. Así que gracias Rafa, te echamos de menos", señaló.

La emoción también encontró su lugar este lunes con las lágrimas de Caroline García, ganadora del Masters WTA en 2022 y descendida ahora hasta el 144ª puesto del ranking femenino, que se despidió de su último Roland Garros con una derrota por un doble 6-4 ante la estadounidense Bernarda Pera (83ª).

"A menudo el estrés y las ganas de hacerlo bien cuentan, especialmente aquí en Roland Garros, donde he vivido momentos complicados", señaló 'Caro', coreada por los espectadores de la Suzanne Lenglen, sobre la maldición de los tenistas franceses en su gran torneo.

Otro ídolo local que juega su último Roland, Richard Gasquet (166º), retrasó su despedida definitiva al batir a su compatriota Terence Atmane (121º); 6-2, 2-6, 6-3 y 6-0. El veterano de 39 años espera a Sinner en segunda ronda.

Fritz se despreció

En categoría masculina la mayor sorpresa fue la despedida del número 4 mundial Taylor Fritz, batido por el alemán Daniel Altmaier (66º); 7-5, 3-6, 6-3 y 6-1.

De resto, se impuso la lógica, con Alcaraz en rodaje ante un humilde rival, el italiano Giulio Zeppieri (310º); 6-3, 6-4 y 6-2, en 1 hora y 56 minutos.

El español jugará en segunda ronda el miércoles ante el húngaro Fabian Marozsan (56º), que batió el domingo al italiano Luca Nardi (95º); 6-2, 6-3 y 7-6 (7/3).

"Ya he perdido con él (en Roma-2023), es un jugador de ataque, que hace muchas dejadas... Veremos quién las hace mejor", escuchó Alcaraz en rueda de prensa.

Ganador de Montecarlo y Roma este año, el heredero de Nadal como referente en la tierra batida aspira a conservar su título en París, algo que nadie ha conseguido desde que el ganador de 14 Copas de los Mosqueteros lo obtuvo en 2019 y 2020.

En octavos se podría cruzar con el griego Stefanos Tsitsipas (20º), finalista en 2021 ante Novak Djokovic, que despachó con autoridad al argentino Tomás Etcheverry (53º); 7-5, 6-3 y 6-4.

La leyenda serbia de los 24 torneos del Grand Slam, tres de ellos en Roland Garros (2016, 2021 y 2023), arranca el martes ante el estadounidense Mackenzie McDonald (98º).

"Necesitaba ganar partidos, especialmente en tierra batida, no es natural para mí jugar los primeros partidos en esta superficie", dijo 'Djoko', ganador el sábado en Ginebra del 100º torneo de su carrera, este lunes en rueda de prensa.

FUENTE: AFP