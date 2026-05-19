martes 19  de  mayo 2026
DEPORTES

Colombiano Urshela anuncia su retiro tras una década en las Grandes Ligas

El oriundo de Cartagena estaba sin equipo en las Grandes Ligas desde marzo, después de que no lograra hacerse con un lugar en el plantel de los Mellizos

El colombiano Gio Urshela intenta capturar una pelota durante un encuentro del Clásico Mundial de Béisbol, el 6 de marzo de 2026.

El colombiano Gio Urshela intenta capturar una pelota durante un encuentro del Clásico Mundial de Béisbol, el 6 de marzo de 2026.

AL BELLO / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El beisbolista colombiano Gio Urshela dio este lunes por concluida su década de carrera en las Grandes Ligas, en la que destacan sus tres temporadas con los Yanquis de Nueva York.

El pelotero de Cartagena, de 34 años, estaba sin equipo desde marzo, después de que no lograra hacerse con un lugar en el plantel de los Mellizos de Minnesota, que lo habían invitado a su pretemporada.

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"Querido béisbol, hoy ha llegado el día, el día con el que nunca sueñas, el día que no te imaginas, que jamás esperas que pase, pero que en el fondo sabes que algún día va a llegar", escribió Urshela en un mensaje de despedida en Instagram.

"Hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional y esto no es para estar triste, es para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida", afirmó.

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Urshela, que compitió en marzo con Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, militó en ocho equipos desde su debut en 2015 con los Guardianes de Cleveland.

Su mejor etapa la vivió entre 2019 y 2021, erigiéndose en pieza fundamental de los Yanquis, con los que conectó 41 jonrones y 296 hits en 292 partidos.

El colombiano también militó en los Azulejos, Mellizos, Angelinos, Tigres, Bravos y Atléticos, con los que cerró su trayectoria el año pasado bateando para .238 con 20 carreras impulsadas y ningún cuadrangular en 59 partidos.

Pelicans contratan a Mosley

Despedido fulminantemente por el Magic de Orlando tras la eliminación en playoffs, Jamahl Mosley regresará la próxima temporada a la NBA al ser contratado este lunes por los Pelicans de Nueva Orleans como su entrenador.

El estadounidense, de 47 años, vivió una abrupta salida del Magic el 4 de mayo, pocas horas después de la derrota en el séptimo y definitivo partido de primera ronda frente a los Pistons de Detroit.

Mosley, que llevaba cinco años al frente del plantel, pagó el precio de la dolorosa eliminación de Orlando, que llegó a estar 3-1 arriba en su serie ante los Pistons, primer sembrado de la Conferencia Este, pero finalmente cayó 4-3.

FUENTE: AFP

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