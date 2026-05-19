martes 19  de  mayo 2026
FÚTBOL

Endrick, en la lista de convocados de Brasil, asegura que "nunca dejé que el miedo me dominara"

Endrick, de 19 años, recibió el llamado de Carlo Ancelotti para el Mundial, tras una temporada en la que fue cedido al Olympique de Lyon por el Real Madrid

El delantero brasileño Endrick, ahora ficha del Lyon, durante su presentación oficial como jugador del club, el 5 de enero de 2026.

El delantero brasileño Endrick, ahora ficha del Lyon, durante su presentación oficial como jugador del club, el 5 de enero de 2026.

OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- A punto de jugar su primer Mundial, el joven goleador brasileño Endrick dijo el martes a la AFP que "nunca" dejó que el miedo a quedar excluido de la lista de convocados anunciada en la víspera lo "dominara".

Endrick, de 19 años, recibió el llamado de Carlo Ancelotti, tras una temporada en la que fue cedido al Olympique de Lyon por el Real Madrid, en busca de los minutos que necesitaba para llamar la atención del seleccionador de Brasil.

Lee además
El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Excapitán de la selección de Brasil asegura que el Mundial 2026 es el "momento exacto" para volver a la gloria
El brasileño Eder Militao, del Real Madrid, es colocado en una camilla tras lesionarse durante un juego ante el Osasuna, el 9 de noviembre de 2024.
Fútbol

Éder Militão es operado y su presencia en el Mundial 2026 con Brasil queda casi descartada

El delantero estuvo por meses fuera de la órbita del italiano, cuando tenía mínimas oportunidades en el Madrid. Previamente, había anotado tres goles en 14 partidos con la Seleção.

Recuperó terreno tras llegar al Lyon francés, club en el que sumó ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos en todas las competiciones, buenos números pese a pasar por altibajos.

"Nunca dejé que el miedo me dominara. Siempre me levanté de la cama pensando en dar lo mejor cada día. Sabía que, si daba el máximo, todo el mundo lo iba a ver. Estaba en mis manos", comentó Endrick.

"Se espera mucho de nosotros"

Sus declaraciones reflejan su fuerte mentalidad desde sus inicios en las categorías inferiores del Palmeiras.

"Nadie entrena más que Endrick. Cuando (tenía 15 años) y hacíamos entrenamientos de fuerza, él levantaba más que los Sub-17", recordó el coordinador de la base del club paulista, João Paulo Sampaio, en una reciente entrevista con la AFP.

"Él siempre se va a estar desafiando" y "por eso es tan diferente", subrayó Sampaio.

En la lista de convocados de los pentacampeones mundiales anunciada por Ancelotti entró también el astro Neymar, de 34 años, ausente de la Canarinha desde finales de 2023.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Endrick (@endrick)

"Una Copa del Mundo es especial y, para alguien que está en el inicio de su carrera, tener a su lado a jugadores que ya la disputaron más de una vez va a ayudar mucho", expresó el delantero en referencia a Neymar, que jugará su cuarto Mundial.

Endrick dijo ser consciente de la responsabilidad que tiene el equipo en la máxima competición, entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Representa mucho para la autoestima de los brasileños. Somos un país gigante, apasionado por el fútbol. Se espera mucho de nosotros", remató el internacional.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Brasil renueva a Carlo Ancelotti como su entrenador hasta 2030

Neymar vuelve y lidera la lista de Brasil para el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo encabeza lista de convocados de Portugal rumbo a un Mundial histórico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Venezuela News estuvo muy vinculado al movimiento  #FreeAlexSaab, cuando el emoresario colombiano estuvo detenido la primera vez en EEUU (AFP)
VENEZUELA

Medio de comunicación vinculado con Álex Saab cierra operaciones en Caracas

Jacob Rookey,  de 21 años residente de Cudjoe Key, Florida, es sospechoso de graves delitos. 
TRAS LAS REJAS

Arrestado de Florida Keys enfrenta hasta 100 años por explotación infantil

De acuerdo con la publicación, basada en fuentes cercanas al Gobierno de la Casa Blanca, entre los escenarios analizados figuran desde operaciones aéreas limitadas hasta variantes de mayor alcance.
NUEVO ESCENARIO

Trump y Rubio: no descartan opciones militares en Cuba, podrían ocurrir en cualquier momento

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
GIRO JUDICIAL

Juez de España imputa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de tráfico de influencias en trama Plus Ultra

El director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) dijo que mantiene vigentes las regulaciones primarias de agua potable 
MEDIDAS

Administración Trump plantea revocar límites a cuatro químicos en agua potable de EEUU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Tensiones

Trump afirma que le ha dado a Irán un "tiempo limitado" en espera de alcanzar un acuerdo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias Raulito o el Cangrejo.
Presión al régimen

EEUU pone el foco en el ejército cubano, una institución clave por su poder político y económico

Jacob Rookey,  de 21 años residente de Cudjoe Key, Florida, es sospechoso de graves delitos. 
TRAS LAS REJAS

Arrestado de Florida Keys enfrenta hasta 100 años por explotación infantil

Lluvias en Miami.
PRONÓSTICO

Miami-Dade enfrenta otra jornada inestable con lluvias dispersas tras dos días de aguaceros

Departamento del Tesoro de EEUU.
TESORO

Deuda de EEUU a 30 años alcanza su costo más alto desde 2007