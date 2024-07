Alcaraz ya se sienta junto al trío legendario

LONDRES-. Roger Federer , Rafael Nadal y Novak Djokovic no lograron acumular cuatro títulos de Grand Slam antes de cumplir 22 años, como lo ha hecho Carlos Alcaraz .

Ninguno de los miembros del llamado Big Three pudo triunfar tanto en el Abierto de Francia como en Wimbledon en una sola temporada antes de cumplir 22 años, como acaba de hacer el español con una victoria por 6-2, 6-2, 7-6 (4) contra Djokovic el domingo en la final en el All England Club por un segundo trofeo consecutivo allí.

Alcaraz es consciente de dónde le dejan parado sus logros, sobre todo en lo que respecta a su corta edad. Sin embargo, el quiere hacer más y alcanzar el estatus de élite.

“Acércate a las leyendas”, dijo Alcaraz en español el domingo por la noche. “Ese es mi objetivo”.

Picsart_24-07-14_17-53-50-793.jpg El español Carlos Alcaraz celebra al vencer al serbio Novak Djokovic en la final masculina de Wimbledon el domingo 14 de julio del 2024. AP/Alberto Pezzali

Su título del Abierto de Estados Unidos de 2022 lo convirtió en el primer adolescente en alcanzar el No. 1 en el ranking ATP. Su campeonato del Abierto de Francia el mes pasado lo convirtió en el hombre más joven con títulos de Grand Slam en cancha duras, de césped y arcilla. La victoria del domingo lo convirtió en el tercer hombre en ganar Wimbledon varias veces antes de cumplir 22 años, uniéndose a Boris Becker y Bjorn Borg además del segundo en la era Open, que data de 1968, en comenzar una carrera con marca de 4-0 en finales de Grand Slam, uniéndose a Federer.

“Bueno, obviamente he visto, y he escuchado, todas las estadísticas de que soy el más joven en ganar en Roland Garros y Wimbledon el mismo año, pero trato de no pensar en eso. Obviamente es un gran comienzo de mi carrera, pero tengo que seguir adelante. Tengo que seguir construyendo mi camino”, dijo Alcaraz.

“Al final de mi carrera, quiero sentarme en la misma mesa que los grandes. Ese es mi principal objetivo”, continuó.

Pero hasta ahora, Alcaraz no está satisfecho. Pasó tiempo extra trabajando en su servicio durante sus quince días en Wimbledon.

“Tengo que seguir mejorando todo, supongo”, dijo Alcaraz.

¿Hasta dónde podrá llegar?

Parece bastante prematuro empezar a discutir si puede acercarse a los totales de Grand Slam de Djokovic (24), Nadal (22) o Federer (20).

“No sé cuál es mi límite, solo quiero seguir disfrutando de mi momento”, respondió Alcaraz. “Así que vamos a ver si, al final de mi carrera, van a ser 25, 30, 15, cuatro. No lo sé".

FUENTE: AP