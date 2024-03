Alemania promueve campaña contra el racismo antes de albergar la Euro

Buscan animar a los aficionados a participar en redes sociales y lanzarán un nuevo proyecto piloto que tome medidas antirracistas para los clubes aficionados de la Asociación de Fútbol del Noreste de Alemania. El proyecto piloto se extenderá hasta 2025 antes de expandirse a otras áreas.

“Todo el mundo puede hacer algo contra el racismo, no sólo los jugadores, queremos llegar a los espectadores, y a los padres cuando se trata de equipos juveniles, para crear conciencia sobre este tema”, dijo el presidente de la federación, Bernd Neuendorf, durante una visita a los niños del club SFC Stern 1900 en Berlín.

UEFAeuro.jpg Director ejecutivo de la Asociación Escocesa de Fútbol (FA), Ian Maxwell, Director ejecutivo de la Asociación de fútbol (FA) de Irlanda del Norte, Patrick Nelson, Director ejecutivo de la Asociación de fútbol (FA) de Irlanda, Jonathan Hill, futbolista profesional retirado galés, al frente de la delegación del Reino Unido e Irlanda Gareth Bale, Asociación galesa de fútbol (FA) El director ejecutivo de (FA), Noel Mooney, y el director ejecutivo de la Asociación de Fútbol, el inglés Mark Bullingham, posan con los fanáticos junto al trofeo después de que el Reino Unido e Irlanda fueran elegidos para albergar el torneo de fútbol Euro 2028 durante la ceremonia de anuncio en la sede de la UEFA en Nyon el 10 de octubre de 2023. Siete años después de conceder la Eurocopa 2024 a Alemania, la UEFA anunció el 10 de octubre de 2023 los anfitriones de las dos próximas ediciones: el Reino Unido e Irlanda albergarán juntos el torneo en 2028, seguidos por el tándem sin precedentes de Italia y Turquía en 2032. AFP / Fabrice COFFRINI

“Por eso es tan importante que tengamos una visión más amplia y no fijemos la atención en los campos profesionales el fin de semana”, dijo Neuendorf. “También tenemos que abordar claramente el hecho de que es un problema general en la sociedad, pero también en el fútbol. Y eso incluye el fútbol amateur”.

La federación ha tenido enfrentar insultos de odio en internet contra el equipo de Alemania que ganó la Copa Mundial Sub-17 el año pasado. En diciembre anunciaron que estaban trabajando con la fiscalía de Frankfurt para identificar a los autores.

Gerard Asamoah, que disputó 46 partidos con Alemania, fue objeto de insultos racistas por parte de los seguidores del Hansa Rostock poco después de ser visto como héroe en la Copa del Mundo de 2006.

“Fue decepcionante ser marginado de esa manera solo unos meses después”, dijo Asamoah, quien ve la Eurocopa 2024 como “una gran oportunidad para hacer las paces, y realmente creo que podemos hacerlo”.

Asamoah dijo que se necesita valentía social para que la gente hable sobre el racismo, y dijo que tenía más confianza ahora que en 2006 en que la gente lo hable y lo enfrente.

También se sintió alentado por el nivel de acción política contra el racismo y el hecho de que es un tema importante para la federación.

“Cuando lo comparo con mi época, me hacían a lado en los equipos juveniles, no le interesaba a nadie. Tuve que lidiar con eso yo solo. Cuando tenía 18 años, jugaba en Cottbus y me tiraban plátanos. Pero el partido era tan importante para nosotros, que mi tema no interesaba a nadie”, dijo Asamoah. “Por eso me parece estupendo que la federación esté tomando cartas en el asunto. Hay mucho, mucho (racismo) en el fútbol amateur, también a nivel juvenil”.

Reem Alabali-Radovan, comisionada federal de Migración, Refugiados e Integración de Alemania, describió cómo los clubes de fútbol locales suelen ser los primeros puntos de contacto para los migrantes que acaban de llegar a Alemania. Dijo que a menudo son objeto de abusos racistas que no reciben la misma atención a nivel nacional porque los incidentes son locales.

“Demasiadas personas se ven afectadas por el racismo todos los días en Alemania”, dijo Alabali-Radovan. “Experimentan el racismo en todo tipo de situaciones, no solo de manera cotidiana, sino también en el mercado de la vivienda, cuando buscan trabajo, en las escuelas y también en los deportes”.

Asamoah concluyó deseando que tales campañas no fueran necesarias, “que no haya racismo, que todos seamos iguales”.

FUENTE: AP