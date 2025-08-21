Este es el jugador de los Marlins que lleva más jonrones en esta temporada

Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, cruza la primera base tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada en el American Family Field, el 25 de julio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.

El poder no ha sido algo que necesariamente ha caracterizado a los Marlins de Miami en la presente temporada. El equipo del sur de la Florida llegó a la jornada de este jueves en la vigésimo cuarta casilla de todas las Grandes Ligas en el departamento de jonrones conectados, con un total de 124 conexiones de largometraje en 2025.

Solo los Gigantes de San Francisco, Cardenales de San Luis, Reales de Kansas City, Nacionales de Washington, Padres de San Diego y Piratas de Pittsburgh habían conectado menos bambinazos en el vigente certamen.

De cualquier forma, los cuadrangulares son una parte importante del juego, por lo que su valor dentro de un combinado nunca queda en segundo plano.

Estos son los jugadores de los Marlins con más vuelacercas en lo que va de la actual campaña.

Kyle Stowers

El jardinero, que recientemente fue inscrito en la lista de lesionados por los peces, ha sido el principal baluarte ofensivo del club en lo que va del torneo, por lo que no resulta sorpresivo que también lidere a la camada en el departamento de poder.

Stowers quedó marginado por una lesión luego de haber despachado 25 jonrones con Miami.

Agustín Ramírez

El receptor ha sido una de las grandes noticias que ha dejado la temporada 2025 hasta ahora para los Marlins y se posicionaba en la segunda plaza en cuanto a más cuadrangulares conectados se refiere con 18.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agustin Ramirez (@elagus10)

Otto López

El rendimiento del dominicano no ha pasado por debajo de la mesa en esta ocasión y mucho de eso tiene que ver con su producción de bambinazos. López sacudió 11 batazos de vuelta completa en sus primeros 110 cotejos del campeonato en curso.

Jesús Sánchez

El patrullero ya no se encuentra con los Marlins, luego de ser cambiado rumbo a los Astros antes de la pasada fecha límite de cambios en la gran carpa; no obstante, su aporte al escuadrón de Miami quedó reflejado en los números, pues todavía se mantenía como el cuarto jugador del club con más estacazos este año (10).

Eric Wagaman

Sánchez cierra al grupo de peloteros de los Marlins con doble dígito en el renglón de jonrones este año, por lo menos previo a la celebración de la jornada de este jueves. Wagaman, quien sonó dos vuelacercas en su debut en las mayores con los Dodgers el año pasado, seguía en el listado con 8 bambinazos.