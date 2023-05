Alonso confía en aprovechar el calor de Miami

Aston Martin busca el modo de ser más competitivo y sabe que en Miami tiene una oportunidad que le da la climatología: el calor del tiempo y el que va a desprender el asfalto.

Fernando Alonso (5).jpg El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, habla en conferencia de prensa tras el Gran Premio de Australia el domingo 2 de abril del 2023. AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake

"La baja degradación probablemente el punto fuerte de nuestro coche, espero que podamos usarlo si no hay muchos coches de seguridad o lluvia. Es lo que pensamos, pero queremos confirmarlo en los entrenamientos”, agregó Alonso a la prensa acreditada.

Se espera que las temperaturas superen los 50ºc y eso es una oportunidad que pueden aprovechar Fernando Alonso y Aston Martin. "Corremos cada domingo sin presión, si podemos seguir sumando más puntos que ellos, buenas noticias. Si no podemos, porque no podemos aguantar el progreso que están haciendo, nos centraremos en el coche de 2024. Estamos creciendo como equipo y estamos en una posición que no esperábamos con un coche muy rápido, y queremos hacer el equipo más rápido en las áreas en las que no estamos al más alto nivel”, finalizó Alonso según el Diario As.