miércoles 19  de  agosto 2026
DEPORTES

AMA se compromete a reforzar vigilancia para atletas rusos rumbo a Los Ángeles 2028

Más de cuatro años después de la invasión lanzada por Moscú sobre Ucrania, el COI levantó parte de las restricciones impuestas a los deportistas rusos

Atletas olímpicos y oficiales posan para una foto con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador Gavin Newsom mientras exhiben la bandera olímpica, el 13 de agosto de 2024.

Atletas olímpicos y oficiales posan para una foto con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador Gavin Newsom mientras exhiben la bandera olímpica, el 13 de agosto de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MONTREAL.- El director general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) declaró este miércoles a la AFP que la organización incrementará el monitoreo de deportistas rusos de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tras la reciente readmisión de estos atletas por parte del COI.

Más de cuatro años después de la invasión lanzada por Moscú sobre Ucrania, el Comité Olímpico Internacional (COI) levantó a principios de julio parte de las restricciones impuestas a los deportistas rusos, que abre la puerta a su participación en la próxima cita olímpica, incluso en las competencias por equipos.

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"No somos ingenuos (...) Vamos a estar vigilantes porque los demás atletas querrán sentirse tranquilos", dijo el director general de la AMA, Olivier Niggli, durante una entrevista con la AFP en Montreal, sede de la organización.

Tal como lo demandó el COI, "vamos a reforzar este dispositivo (...) Se deberían realizar una serie de pruebas previas a los deportistas internacionales que puedan acudir a los Juegos" a cargo de "una entidad distinta de la agencia nacional rusa".

"Pero, a día de hoy, no tenemos ningún elemento concreto que haga ondear la bandera roja. Ya no hay laboratorio (acreditado por la AMA) en Rusia. Todas las muestras se analizan en el extranjero, ya no pueden hacer su cocina interna como ocurrió en Sochi. En este momento, no es posible", expuso Niggli.

El dopaje institucionalizado en Rusia alcanzó su punto culminante durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014 y sigue siendo el escándalo más sonado al que la AMA ha tenido que hacer frente desde su creación en 1999 a raíz del caso Festina, que impactó al mundo del ciclismo.

Alto costo

El fraude orquestado al más alto nivel del Estado privó a Rusia de su bandera, himno y símbolos oficiales en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, y en los Juegos de Invierno de Pekín al año siguiente por decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La agencia antidopaje rusa (Rusada) sigue suspendida hasta nueva orden por la AMA.

Levantar esta suspensión requerirá una "auditoría presencial en Moscú", que no ha sido posible hasta ahora debido a "la situación política y a la guerra" en Ucrania, explicó a la AFP el presidente de la AMA, Witold Banka.

FUENTE: AFP

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