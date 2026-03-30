lunes 30  de  marzo 2026
FÚTBOL

Amnistía Internacional alerta de "graves riesgos" para hinchas del Mundial en EEUU

El Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá 78 partidos que se disputarán en suelo estadounidense

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- La ONG Amnistía Internacional alertó sobre los "graves riesgos" para las poblaciones y aficionados durante el Mundial 2026 de fútbol, especialmente en Estados Unidos, donde ve el "escenario de una crisis de Derechos Humanos".

"En el mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos, donde tendrán lugar tres cuartas partes de los partidos de la Copa del Mundo, es el escenario de una crisis de Derechos Humanos", subrayó Amnistía en un comunicado, con el que acompaña el informe "La Humanidad debe triunfar" y que se hace público este lunes.

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Esta "crisis" está "marcada por políticas de inmigración discriminatorias, detenciones en masa y arrestos arbitrarios por agentes enmascarados y armados del Servicio de Control de la Inmigración y de Aduanas (ICE), del Servicio de Aduanas y Protección de las Fronteras y otras agencias", acusa Amnistía.

"A pesar del número asombroso de detenciones y expulsiones, ni la FIFA ni las autoridades (estadounidenses) han dado garantías a los aficionados y las poblaciones locales de que serán protegidas del cribado por perfiles étnicos y raciales, de redadas indiscriminadas y de detenciones y expulsiones ilegales", afirma Steve Cockburn, director del programa Justicia económica y social de Amnistía Internacional.

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El centrocampista inglés del Chelsea, Cole Palmer (centro), recibe el Balón de Oro de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

El centrocampista inglés del Chelsea, Cole Palmer (centro), recibe el Balón de Oro de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

El Mundial de fútbol de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá un total de 104 partidos y 78 de ellos serán en territorio estadounidense.

Países como Irán -cuya participación está en seria duda por la situación bélica-, Senegal o Costa de Marfil podrían ver cómo se impide la presencia de sus hinchas por las prohibiciones de viajes impuestas por la administración Trump, que ha hecho de la política migratoria uno de los emblemas de su segunda etapa en la Casa Blanca.

Otros aficionados al fútbol se exponen a una "vigilancia intrusiva" de sus redes sociales para una "búsqueda de contenidos antiestadounidenses", estima la ONG.

"Requiere una acción urgente"

Además, "miembros de grupos LGBTQI+ en el Reino Unido y en Europa han declarado que era peligroso que su presencia fuera visible durante el torneo", asegura esta organización pro Derechos Humanos, que muestra también su inquietud por restricciones al derecho de manifestación y de libertad de expresión en México y Canadá.

"A apenas diez semanas del inicio del Mundial, el compromiso de la FIFA de organizar un torneo en el cual todo el mundo se sienta 'seguro, incluido y libre de ejercer sus derechos' requiere una acción urgente para evitar que esta bella competición no termine con un mal resultado", sostiene Amnistía.

FUENTE: AFP

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