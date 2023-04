Ancelotti desea cumplir todo su contrato con el Real Madrid

"Tengo un contrato y quiero cumplirlo", dijo el técnico del Madrid el sábado, un día antes de que enfrenten al Valladolid en la liga española.

"No lo hago porque haya algo escrito, sino porque me gusta este club. Todo lo que pueda pasar después cuando termine el contrato es una cosa del futuro y en el futuro todo es posible”.

La Confederación de Fútbol de Brasil publicó en febrero un comunicado negando que hubiera alcanzado un acuerdo con Ancelotti. Pero los rumores en la prensa continuaron y el portero de la selección Ederson indicó la semana pasada que creía que había “una gran posibilidad” de que Ancelotti pudiera ser el siguiente seleccionador.

En este momento, Ramón Menezes está dirigiendo de manera interina a Brasil y busca ser el sucesor permanente de Tite, quien se fue tras la Copa Mundial. Menezes dirigió al equipo la semana pasada cuando Marruecos sorprendió por 2-1 a Brasil en un amistoso.

Carlo Ancelotti (2).jpg El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, desde la banca durante el partido contra Al Ahly por las semifinales del Mundial de Clubes, el miércoles 8 de febrero de 2023, en Rabat, Marruecos. AP Foto/Manu Fernández

Aun así, Ancelotti dijo sentirse “ilusionado” de que lo liguen con el cinco veces campeón del mundo.

“Me hace ilusión que me quiera el equipo nacional de Brasil, pero hay que respetar un contrato que quiero cumplir”, advirtió. "No conozco al presidente de la selección brasileña, pero me encantaría encontrármelo para poder saludarle”.

La temporada pasada fue de récord para Ancelotti tras llevar al Madrid a los títulos de Liga de Campeones y la liga doméstica. El italiano se convirtió en el primer entrenador que gana cuatro títulos del máximo torneo de clubes europeos y el primero en llevarse cinco ligas domésticas.

El Madrid se encuentra muy lejos del Barcelona en la liga española esta campaña, pero alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones y podría conseguir su 15mo título europeo.

FUENTE: AP