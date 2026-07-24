viernes 24  de  julio 2026
Fútbol

Jürgen Klopp asume el reto de reconstruir a Alemania rumbo al Mundial 2030

Jürgen Klopp fue presentado como nuevo seleccionador de Alemania y firmó hasta el Mundial 2030. El extécnico del Liverpool inicia la reconstrucción de la Mannschaft

El técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, durante el partido contra Everton en la Liga Premier, el miércoles 24 de abril de 2024.&nbsp;

El técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, durante el partido contra Everton en la Liga Premier, el miércoles 24 de abril de 2024. 

AP Foto/Jon Super
Por Pedro Felipe Hernández

Jürgen Klopp fue presentado oficialmente este viernes como nuevo seleccionador de Alemania, poniendo fin a meses de especulaciones y asumiendo la misión de devolver a la Mannschaft a la élite del fútbol mundial tras una década de decepciones en las grandes competiciones.

El técnico de 59 años firmó un contrato hasta el Mundial de 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos, después de la salida de Julian Nagelsmann tras la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay.

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"Es un gran honor para mí estar sentado hoy aquí. Es el punto álgido de mi carrera, de mi vida, de mi vida profesional. Daré todo lo que tengo", afirmó Klopp durante su presentación en Fráncfort.

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, confirmó que el acuerdo se extenderá hasta el verano de 2030 y agradeció a Red Bull por facilitar la salida anticipada del entrenador, quien desde enero de 2025 ejercía como director global de fútbol del grupo empresarial.

Klopp también dejó claro que no pretende aferrarse al cargo si pierde la confianza de la federación o de la afición.

"Si mañana empezáis a decir que soy basura, me iré sin pedir compensación", aseguró el nuevo seleccionador.

Alemania busca recuperar su prestigio

La llegada de Klopp representa un nuevo comienzo para una selección que atraviesa uno de los períodos más complicados de su historia reciente.

Tras conquistar el Mundial de Brasil 2014, Alemania fue eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022, mientras que en el Mundial de Norteamérica 2026 cayó en los dieciseisavos de final ante Paraguay. Además, desde las semifinales de la Eurocopa de 2016 apenas ha logrado una victoria en partidos de eliminación directa entre Mundiales y Eurocopas.

La disponibilidad de Klopp aceleró la salida de Nagelsmann, ya que la DFB consideró al extécnico del Liverpool como la mejor opción para liderar el proceso de reconstrucción.

Un cuerpo técnico de confianza

Klopp llegará acompañado por dos de sus colaboradores más cercanos: Peter Krawietz y Pepijn Lijnders, piezas clave durante sus exitosas etapas en Borussia Dortmund y Liverpool.

En la estructura deportiva contará además con el respaldo de Rudi Völler, director deportivo de la selección alemana desde 2023.

Sobre el terreno tendrá a disposición una generación de futbolistas con gran proyección encabezada por Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, Jonas Urbig y Nathaniel Brown.

Debut en la Liga de Naciones

La primera convocatoria de Klopp llegará en septiembre para afrontar cuatro compromisos de la Liga de Naciones. Alemania visitará a Países Bajos y Grecia, mientras que recibirá a Grecia en Augsburgo y a Serbia en Múnich, encuentros que marcarán el inicio oficial de una nueva etapa con la mirada puesta en recuperar el protagonismo internacional.

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