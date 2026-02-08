domingo 8  de  febrero 2026
Andy Borregales hace historia rumbo al Super Bowl LX y es destacado por la Embajada de EE.UU. en Venezuela

Andy Borregales hace historia al convertirse en el primer venezolano en disputar un Super Bowl. El pateador de los Patriots jugará el Super Bowl LX este 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

Por Pedro Felipe Hernández

El venezolano Andy Borregales continúa haciendo historia en el fútbol americano profesional tras convertirse en el primer jugador nacido en Venezuela en disputar un Super Bowl, un logro que ha sido destacado incluso por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a través de sus redes sociales.

En una ilustración publicada en Instagram, de estilo caricaturesco y aparentemente generada con inteligencia artificial, se muestra a Borregales —actual pateador de los New England Patriots— ejecutando una patada, en referencia directa a su posición en el campo y a su papel dentro del equipo que alcanzó el Super Bowl LX.

La publicación resalta el ambiente deportivo previo al partido, al invitar a los seguidores a apoyar a su equipo favorito entre los Patriots y los Seattle Seahawks, señalando además que el personal diplomático en Caracas seguirá el encuentro en vivo.

Embed - Embajada de los EE.UU., VE on Instagram: "¡Mañana es el Super Bowl! Nuestro equipo en Caracas lo estará viendo en vivo. ¿A cuál equipo apoyas: los Seahawks o los Patriots?"
View this post on Instagram

Borregales, especialista en goles de campo y puntos extra, ha tenido una temporada destacada, consolidándose como una pieza clave en el esquema de los Patriots y ganándose un lugar en el partido más importante del calendario de la National Football League.

El Super Bowl LX se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, y marcará un hito para el deporte venezolano, que suma así un nuevo representante en uno de los escenarios más importantes del deporte mundial.

La presencia de Andy Borregales en el Super Bowl no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para Venezuela, que ve cómo uno de sus atletas alcanza la élite del fútbol americano profesional.

