Boxeo

Joshua noquea a Jake Paul en una pelea millonaria de Netflix y deja más dudas que certezas

Anthony Joshua noquea a Jake Paul en el sexto asalto en Miami, en un combate de boxeo transmitido por Netflix que dejó dudas sobre el nivel del británico

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025.&nbsp;

El boxeador e influencer estadounidense Jake Paul (izq.) y el boxeador británico Anthony Joshua pelean en un combate de peso pesado sin título en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 19 de diciembre de 2025. 

Giorgio VIERA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Anthony Joshua se impuso con contundencia a Jake Paul al noquearlo en el sexto asalto del mediático combate de boxeo transmitido por Netflix este viernes en Miami, en una pelea que enfrentó a dos figuras de perfiles y niveles muy distintos, pero que generó una bolsa estimada en 184 millones de dólares.

El excampeón mundial de los pesos pesados confirmó su superioridad física y técnica ante el youtuber convertido en boxeador profesional, en un duelo pactado a ocho asaltos y celebrado en el Kaseya Center, ante miles de espectadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2002243701436039325&partner=&hide_thread=false

Un combate desigual pero más largo de lo esperado

Pese a la enorme diferencia de experiencia y tamaño, Jake Paul logró resistir más de lo previsto gracias a una estrategia defensiva basada en la movilidad y la evasión, lo que generó frustración en el público y en el propio Joshua.

Paul, de 1,85 metros y 98 kilos, venía de una criticada victoria ante Mike Tyson, de 58 años, mientras que Joshua, campeón olímpico en Londres 2012, regresaba al ring tras 15 meses de inactividad, con 1,98 metros y 110 kilos de peso.

Durante los primeros asaltos, el espectáculo fue discreto, con un Joshua cauteloso y un Paul huidizo. Sin embargo, las estadísticas reflejaron la superioridad del británico, que conectó 48 de 146 golpes, frente a solo 16 impactos acertados por el estadounidense.

El nocaut y la “mandíbula fracturada” de Jake Paul

La pelea cambió definitivamente en el quinto asalto, cuando Paul fue enviado a la lona por primera vez. En el sexto, Joshua conectó un potente derechazo directo que provocó el nocaut definitivo, haciendo sangrar la boca de su rival.

Tras el combate, Paul aseguró haber sufrido una fractura de mandíbula:

“Me cansé mucho, no podía aguantar su peso. Pero está bien porque me partió la mandíbula uno de los mejores del mundo”, declaró ante las cámaras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2002278618043469852&partner=&hide_thread=false

El árbitro Christopher Young incluso tuvo que llamar al orden a ambos boxeadores en asaltos previos, recriminándoles la falta de acción y recordándoles que “los fanáticos no pagaron para ver esto”.

Joshua reconoce a su rival

Pese a su autocrítica por el rendimiento mostrado, Anthony Joshua valoró el coraje de su oponente:

“No fue mi mejor desempeño. Quería derrumbar a Jake Paul antes, pero merece respeto. Todo hombre que se pone los guantes merece reconocimiento”.

El futuro de ambos y el reto a Tyson Fury

Con esta derrota, la segunda de su carrera profesional (12 victorias), Jake Paul anunció que se tomará un descanso, aunque dejó claro que volverá a pelear.

Joshua, por su parte, dejó dudas tras una actuación irregular, especialmente considerando que su última pelea fue una derrota ante Daniel Dubois en septiembre de 2024. Aun así, aprovechó el foco mediático para lanzar un desafío directo a Tyson Fury, excampeón mundial y compatriota, con quien nunca se ha enfrentado.

Aunque Fury anunció su retiro en enero, su historial de regresos mantiene viva la expectativa de un posible Joshua vs Fury, uno de los combates más esperados del boxeo británico.

