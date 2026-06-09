Árbitro somalí queda fuera del Mundial 2026 tras ser rechazado en la frontera de Estados Unidos

Al galardonado árbitro somalí Omar Artan, que iba a ser el primero de su país en arbitrar en la Copa del Mundo, se le negó la entrada a Estados Unidos

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue apartado del Mundial de 2026 luego de que las autoridades de Estados Unidos le denegaran la entrada al país, informó este lunes la FIFA.

El organismo rector del fútbol mundial confirmó que el colegiado no podrá participar en el torneo que comienza el jueves y que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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"La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos", señaló un portavoz de la entidad.

La FIFA precisó que no tiene facultades para intervenir en decisiones migratorias y que la situación depende exclusivamente de las autoridades estadounidenses.

Según explicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Artan llegó el 6 de junio al aeropuerto internacional de Miami procedente de Estambul. Tras una inspección adicional, considerada rutinaria por las autoridades, se determinó que era inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes.

Como consecuencia, se le negó el ingreso al territorio estadounidense, una decisión que también lo dejó fuera de la Copa del Mundo.

El caso se produce en un contexto de restricciones migratorias que afectan a ciudadanos de varios países, entre ellos Somalia, incluida en las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Pese al revés, Artan se mostró sereno y agradecido por el respaldo recibido.

"A pesar de las circunstancias, estoy de buen ánimo y concentrado en los próximos desafíos de mi carrera como árbitro", expresó en un comunicado.

También agradeció el apoyo brindado por la FIFA, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la comunidad futbolística internacional, además de desear éxito a sus colegas durante el torneo.

La decisión generó críticas en Somalia. Ciise Aden Abshir, asesor del Ministerio de Juventud y Deportes, aseguró que el árbitro contaba con un visado válido y lamentó que se le impidiera participar en la competición.

Abshir destacó que Artan es uno de los árbitros más respetados del continente africano y consideró que impedirle actuar en el Mundial afecta los principios de mérito deportivo y juego limpio.

Con 34 años, Artan había sido seleccionado entre los 52 árbitros designados para el Mundial de 2026. El colegiado ostenta la insignia FIFA desde 2018, dirige encuentros de la liga somalí y fue reconocido como mejor árbitro africano del año por la CAF en 2025.

Su presencia en el torneo habría marcado un hecho histórico, ya que estaba llamado a convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir partidos en una Copa del Mundo.