viernes 24  de  julio 2026
Baloncesto

LeBron James jugará su última temporada con los 76ers de Filadelfia

LeBron James firmó con los Philadelphia 76ers por dos temporadas y anunció que será la última decisión de su carrera, con el objetivo de conquistar un nuevo campeonato de la NBA

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

LeBron James escribió un nuevo capítulo en su legendaria carrera al llegar a un acuerdo con los Philadelphia 76ers. El máximo anotador de todos los tiempos en la NBA firmó un contrato de dos años y ocho millones de dólares, con opción de jugador, aunque dejó claro que esta será "su última decisión" como profesional.

El veterano de 41 años anunció que no regresaría a Los Angeles Lakers para la temporada 2026-27 y explicó, a través de un emotivo mensaje en redes sociales, que tras semanas de reflexión descubrió que todavía mantiene intacta su pasión por el baloncesto y el deseo de luchar por otro campeonato.

Lee además
LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.
Baloncesto

¿Error o pista? Miami Heat publica por accidente un video sobre LeBron James
LeBron James #23 de Los Angeles Lakers lucha por el balón con Chet Holmgren #7 y Alex Caruso #9 de Oklahoma City Thunder 
Baloncesto

LeBron James desata rumores con un guiño a los 76ers en plena agencia libre

"Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. Necesitaba tiempo para decidir si todavía amaba este juego. La respuesta es sí. Todavía quiero sacrificarme, trabajar, competir y tener la oportunidad de volver a sentir lo que significa ganar un campeonato", expresó James.

El cuatro veces campeón de la NBA aseguró que no tomó la decisión por dinero ni por motivos familiares, sino por la oportunidad de ayudar a Filadelfia a convertirse en un equipo aspirante al título.

En los 76ers compartirá vestuario con Joel Embiid, Tyrese Maxey, el joven VJ Edgecombe y Jaylen Brown, quien llegó recientemente desde los Boston Celtics en un canje por Paul George, además de selecciones del draft.

James también dedicó palabras de agradecimiento a las franquicias que marcaron su trayectoria. "Gracias, Los Ángeles. Miami, siempre los amaré. Y el noreste de Ohio siempre será mi hogar", escribió.

Tras ocho temporadas con los Lakers, donde conquistó el campeonato de 2020, LeBron afrontará la temporada número 24 de su carrera, ampliando su récord histórico. Los 76ers serán la quinta franquicia de su trayectoria, luego de sus dos etapas con Cleveland Cavaliers, su paso por Miami Heat y su ciclo con los Lakers.

El futuro miembro del Salón de la Fama llega a Filadelfia como el líder histórico de la NBA en partidos disputados (1.622) y como el único jugador que ha superado los 10.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias en su carrera, con la misión de buscar un último anillo antes del retiro.

Temas
Te puede interesar

LeBron James alimenta el suspenso sobre su próximo equipo: "Será muy divertido"

Rodri será operado de la espalda y Maresca confía en recuperarlo para el Manchester City

Entrenador de España califica de "intolerable" la reacción de jugadores argentinos tras la final del Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

USCIS levanta las pausas que frenaban trámites migratorios de cubanos y venezolanos

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
Economía

Trump afirma que el secretario de Energía "está dirigiendo Venezuela" y realiza "un gran trabajo"

Imagen referencial.
DE REGRESO A CLASES

Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes

Aylín Mujica, animadora de Suelta la sopa. 
FAMOSOS

Aylín Mujica confiesa que no comprende porqué su hijo tuvo que morir

El designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel (izq.) y su esposa Lis Cuesta (der.) conversan con médicos cubanos durante su visita al Hospital Cubano, en Dukhan, en Catar, país al que el régimen cubano le vende servicios médicos. 3 de diciembre de 2023.
Máxima presión

EEUU sanciona al ministro de Salud cubano y a la red de brigadas médicas en el extranjero

Te puede interesar

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, junto a la comisionada Marleine Bastien en el evento en favor del TPS. 
NUESTRA COMUNIDAD

Miami-Dade exige a senadores de Florida extender el TPS haitiano

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente ruso Vladimir Putin habla con el presidente chino Xi Jinping.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Rusia y China que no vendan armas a Irán

Imagen referencial.
DE REGRESO A CLASES

Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Trump vuelve hoy a la cena de corresponsales suspendida por ataque de extremista

FDA retira la Marketside Classic Iceberg Salad del mercado. 
ATENCIÓN CONSUMIDOR

FDA retira lechuga iceberg distribuida en Florida por riesgo de Cyclospora