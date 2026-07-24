LeBron James jugará su última temporada con los 76ers de Filadelfia

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

LeBron James escribió un nuevo capítulo en su legendaria carrera al llegar a un acuerdo con los Philadelphia 76ers. El máximo anotador de todos los tiempos en la NBA firmó un contrato de dos años y ocho millones de dólares, con opción de jugador, aunque dejó claro que esta será "su última decisión" como profesional.

El veterano de 41 años anunció que no regresaría a Los Angeles Lakers para la temporada 2026-27 y explicó, a través de un emotivo mensaje en redes sociales, que tras semanas de reflexión descubrió que todavía mantiene intacta su pasión por el baloncesto y el deseo de luchar por otro campeonato.

"Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. Necesitaba tiempo para decidir si todavía amaba este juego. La respuesta es sí. Todavía quiero sacrificarme, trabajar, competir y tener la oportunidad de volver a sentir lo que significa ganar un campeonato", expresó James.

El cuatro veces campeón de la NBA aseguró que no tomó la decisión por dinero ni por motivos familiares, sino por la oportunidad de ayudar a Filadelfia a convertirse en un equipo aspirante al título.

En los 76ers compartirá vestuario con Joel Embiid, Tyrese Maxey, el joven VJ Edgecombe y Jaylen Brown, quien llegó recientemente desde los Boston Celtics en un canje por Paul George, además de selecciones del draft.

THE KING HAS ARRIVED IN PHILLY pic.twitter.com/7D6GvtZMWx — SportsCenter (@SportsCenter) July 24, 2026

James también dedicó palabras de agradecimiento a las franquicias que marcaron su trayectoria. "Gracias, Los Ángeles. Miami, siempre los amaré. Y el noreste de Ohio siempre será mi hogar", escribió.

Tras ocho temporadas con los Lakers, donde conquistó el campeonato de 2020, LeBron afrontará la temporada número 24 de su carrera, ampliando su récord histórico. Los 76ers serán la quinta franquicia de su trayectoria, luego de sus dos etapas con Cleveland Cavaliers, su paso por Miami Heat y su ciclo con los Lakers.

El futuro miembro del Salón de la Fama llega a Filadelfia como el líder histórico de la NBA en partidos disputados (1.622) y como el único jugador que ha superado los 10.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias en su carrera, con la misión de buscar un último anillo antes del retiro.