martes 11  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Argentina afronta su siguiente amistoso con múltiples bajas sensibles

La más reciente campeona del mundo, Argentina, no podrá contar con piezas como Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habla durante una conferencia de prensa, el 18 de noviembre de 2024.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habla durante una conferencia de prensa, el 18 de noviembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- La selección de Argentina anunció este lunes la baja de Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, cuatro titulares habituales, con miras al amistoso del viernes frente a su similar de Angola, a disputarse en Luanda.

El combinado argentino informó en un comunicado que el mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández, "padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación".

En cuanto a los casos de Álvarez, Molina y Simeone (Atlético de Madrid), se informó que "se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola".

Previamente, el entrenador Lionel Scaloni había decidido darle descanso al portero Emiliano 'Dibu' Martínez, del Aston Villa inglés, y concurrirá al duelo con Gerónimo Rulli y Walter Benítez para la valla.

Julián Álvarez (4).jpg
El atacante argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Valencia, el 15 de septiembre de 2024.

El atacante argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Valencia, el 15 de septiembre de 2024.

Por lesiones quedaron también al margen el zaguero Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

Para esta oportunidad, Scaloni dispuso la convocatoria a última hora del defensor Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise, Bélgica), hermano del volante Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra).

La delegación argentina se concentrará en España, donde el lunes comenzará los ensayos antes de viajar a África, con la participación del defensor Lisandro Martínez (Manchester United), que se recuperó de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y participará de las prácticas, pero no jugará ante el conjunto angoleño.

Así quedó, por el momento, el plantel que Scaloni eligió para el cotejo amistoso que celebrará los 50 años de la independencia de Angola, y que se celebrará en la capital Luanda el viernes 14, en la próxima fecha FIFA.

Convocatoria

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique Marsella, Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal, España) Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Kevin Mac Allister (Union St. Gilloise, Bélgica) y Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia).

Volantes: Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Máximo Perrone (Como 1907, Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis, España), Nicolás González (Atlético de Madrid, España), Gianluca Prestianni (Benfica) y Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán, Italia), José Manuel López (Palmeiras, Brasil), y Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo).

FUENTE: AFP

