De la mano de Lewandowski, el Barcelona se acerca a la cima en LaLiga

El polaco Robert Lewandowski, del Barcelona, celebra después de marcar el sexto gol de su equipo ante el Valencia, el 26 de enero de 2025.

VIGO.- El FC Barcelona venció este domingo 4-2 en su visita al Celta de Vigo con un hat-trick del ariete polaco Robert Lewandowski , que deja a los catalanes a tres puntos del líder Real Madrid al término de la 12ª jornada de LaLiga.

Lewandowski (10', 37, 74') y Lamine Yamal (45+4') anotaron para los visitantes, mientras que Sergio Carreira (11') y Borja Iglesias (43') empataron hasta en dos ocasiones el encuentro para los gallegos.

Fútbol Entrenador del Liverpool baña de elogios a Xabi Alonso con su Real Madrid

FÚTBOL Joya argentina del Real Madrid queda descartada para el duelo contra el Liverpool

El ariete polaco, apartado varias semanas por lesión, suma siete goles en doce encuentros esta temporada, todos anotados en LaLiga.

Gracias a la victoria, los blaugranas suman 28 puntos y se acercan a tres del Real Madrid (31), que empató horas antes 0-0 en su visita al Rayo Vallecano.

PSG recupera el liderato en Francia

El París SG se impuso 3-2 sobre la bocina ante un Lyon con un hombre menos -el argentino Nicolás Tagliafico- en los últimos minutos, y recuperó el trono de la Ligue 1 francesa por delante de Olympique de Marsella y Lens, este domingo en la duodécima fecha.

Titular en lugar de Achraf Hakimi, que es baja para varias semanas, Warren Zaïre-Emery abrió el marcador para los parisinos (26'), pero el portugués Afonso Moreira no tardó en devolver las tablas al marcador (30'), antes de que el georgiano Khvicha Kvaratskhelia diese una nueva ventaja al PSG (33').

A la vuelta de vestuarios, Ainsley Maitland-Niles permitió al Lyon reengancharse (50'), pero tras la expulsión de Nicolás Tagliafico (90+3'), el PSG se llevó los tres puntos con un remate de cabeza de Joao Neves (90+5') en un córner.

"Me gusta la palabra resiliencia. Hemos mostrado la mentalidad adecuada para ganar este partido", declaró el entrenador español Luis Enrique en rueda de prensa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ligue 1 McDonald’s (@ligue1mcdonalds)

Con cuatro de sus puntales ausentes (el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Nuno Mendes), el equipo dirigido por el asturiano cometió algunos errores en defensa, pero su calidad le permitió llevarse los tres puntos "in extremis", como ya hiciera hace una semana ante el Niza (1-0).

"Hemos cometido errores en el plano defensivo en ambos goles... hay que saber cuándo adelantar la línea (del fuera de juego) y cuándo no hay que adelantarla, normalmente es un error que no cometemos", reflexionó Luis Enrique.

Cinco días después de su derrota en el Parque de los Príncipes ante el Bayern Múnich en Liga de Campeones (2-1), el club de la capital levantó cabeza y se encaramó al liderato con dos puntos más que sus inmediatos perseguidores.

Por debajo del podio PSG-Marsella-Lens, el Estrasburgo se llevó el duelo ante el Lille (2-0) en el estadio de la Minau.

FUENTE: AFP