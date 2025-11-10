lunes 10  de  noviembre 2025
FÚTBOL

De la mano de Lewandowski, el Barcelona se acerca a la cima en LaLiga

El polaco Robert Lewandowski marcó tres de los cuatro goles del Barcelona el domingo, en una paliza ante el Celta de Vigo que los puso más cerca del Real Madrid

El polaco Robert Lewandowski, del Barcelona, celebra después de marcar el sexto gol de su equipo ante el Valencia, el 26 de enero de 2025.

El polaco Robert Lewandowski, del Barcelona, celebra después de marcar el sexto gol de su equipo ante el Valencia, el 26 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VIGO.- El FC Barcelona venció este domingo 4-2 en su visita al Celta de Vigo con un hat-trick del ariete polaco Robert Lewandowski, que deja a los catalanes a tres puntos del líder Real Madrid al término de la 12ª jornada de LaLiga.

Lewandowski (10', 37, 74') y Lamine Yamal (45+4') anotaron para los visitantes, mientras que Sergio Carreira (11') y Borja Iglesias (43') empataron hasta en dos ocasiones el encuentro para los gallegos.

Lee además
El argentino Franco Mastantuono (izq) y el francés Kylian Mbappé, ambos del Real Madrid, celebran luego de un gol ante el Levante, el 23 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Joya argentina del Real Madrid queda descartada para el duelo contra el Liverpool
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
Fútbol

Entrenador del Liverpool baña de elogios a Xabi Alonso con su Real Madrid

El ariete polaco, apartado varias semanas por lesión, suma siete goles en doce encuentros esta temporada, todos anotados en LaLiga.

Gracias a la victoria, los blaugranas suman 28 puntos y se acercan a tres del Real Madrid (31), que empató horas antes 0-0 en su visita al Rayo Vallecano.

PSG recupera el liderato en Francia

El París SG se impuso 3-2 sobre la bocina ante un Lyon con un hombre menos -el argentino Nicolás Tagliafico- en los últimos minutos, y recuperó el trono de la Ligue 1 francesa por delante de Olympique de Marsella y Lens, este domingo en la duodécima fecha.

Titular en lugar de Achraf Hakimi, que es baja para varias semanas, Warren Zaïre-Emery abrió el marcador para los parisinos (26'), pero el portugués Afonso Moreira no tardó en devolver las tablas al marcador (30'), antes de que el georgiano Khvicha Kvaratskhelia diese una nueva ventaja al PSG (33').

A la vuelta de vestuarios, Ainsley Maitland-Niles permitió al Lyon reengancharse (50'), pero tras la expulsión de Nicolás Tagliafico (90+3'), el PSG se llevó los tres puntos con un remate de cabeza de Joao Neves (90+5') en un córner.

"Me gusta la palabra resiliencia. Hemos mostrado la mentalidad adecuada para ganar este partido", declaró el entrenador español Luis Enrique en rueda de prensa.

Con cuatro de sus puntales ausentes (el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Nuno Mendes), el equipo dirigido por el asturiano cometió algunos errores en defensa, pero su calidad le permitió llevarse los tres puntos "in extremis", como ya hiciera hace una semana ante el Niza (1-0).

"Hemos cometido errores en el plano defensivo en ambos goles... hay que saber cuándo adelantar la línea (del fuera de juego) y cuándo no hay que adelantarla, normalmente es un error que no cometemos", reflexionó Luis Enrique.

Cinco días después de su derrota en el Parque de los Príncipes ante el Bayern Múnich en Liga de Campeones (2-1), el club de la capital levantó cabeza y se encaramó al liderato con dos puntos más que sus inmediatos perseguidores.

Por debajo del podio PSG-Marsella-Lens, el Estrasburgo se llevó el duelo ante el Lille (2-0) en el estadio de la Minau.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Barcelona busca impulso en la Champions con un Lamine Yamal apagado

Liverpool domina al Real Madrid y vence con gol del argentino Mac Allister

Entrenador del Barcelona: "No es mi problema si Lamine va o no a la selección"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes

Te puede interesar

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre optimista tras final de cierre gubernamental

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
ESCáNDALO

Abogados de Trump preparan demanda contra la BBC por manipular discurso clave el 6 de enero de 2021